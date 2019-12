Mitte Januar beginnt beim Tanz Turnier Club (TTC) Mülheim an der Zeppelinstraße 193 ein spezielles Angebot aus dem Bereich Gesundheits- und Präventionssport. Das „AlltagsTrainingsProgramm“ (ATP) wendet sich an Frauen und Männer ab 60 Jahren – Sportanfänger sowie Wiedereinsteiger – und vermittelt Übungen, die sich als Bewegungs- und Trainingsmöglichkeit einfach in den Alltag integrieren lassen. Dieser Kurs ist als Pilotprojekt vom Bundesamt für gesundheitliche Aufklärung (BfgA) und dem Deutschen Turnerbund im Rahmen der Aktion „Älter werden in Balance“ für die Teilnehmer kostenlos. Er beginnt Donnerstag, den 16. Januar, um 15.30 Uhr und umfasst 12 Einheiten zu 60 Minuten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung erfolgt über ATP-Übungsleiter Peter Schemkes unter peter-schemkes@ttc-muelheim.de oder Tel. 02066 4695876.