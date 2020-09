Das war ein Auftakt a la boneur! Das neue Trainergespann der Uhlen-Herren, Thilo Stralkowski und Jo Schmitz feierte einen Einstand nach Maß. Im Spitzenspiel gegen Rot-Weiß Köln gab es im heimischen Waldstadion einen 3:1-Erfolg. Nach 0:1-Rückstand drehten Malte Hellwig, Till Brock und Lukas Windfeder die Partie. Beim Auswärtsduell in Krefeld ließen die Uhlen erst gar nichts anbrennen. Wieder Hellwig und Lukas Windfeder (2 T.) sorgten für einen klaren 3:0-Erfolg. Und das alles ohne die verletzten Timm Herzbruch und Jan Nitschke. Doch wie meinte Jo Schmitz am Ende der Vorbereitung: „Wir haben immer noch genügend A-Kaderspieler im Team, sind Deutscher Meister und unser Anspruch muss ein, solche Spiele auch zu gewinnen.

Da wollten die Damen nicht nachstehen. Den eingeplanten Sieg gegen den Großflottbeker HTC (2:0) ließ das Team vom Trainergespann Daniel Kamphaus und Phil Neuheuser eine echte Sensation folgen. Der amtierende Deutsche Meister, der Club an der Alster wurde knapp aber durchaus verdient mit 2:1 besiegt.

Die nächsten Spiele:

Sa. 12.9 um 13.30 Uhr Uhlen D. – Zehlend. Wespen; So. 13.9. um 12 Uhr gegen Berliner HC

Sa. 12.9. um 16 Uhr Uhlen H. – Club Alster; So. 13.9. um 14.30 Uhr gegen UHC Hamburg