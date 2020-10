Nach einem 3:5 am vergangenen Samstag bei Union Lüdinghausen und einem 2:6 gegen den 1. BC Wipperfeld am Sonntag in heimischer Halle rutschte die grün-weiße Erstvertretung in der Tabelle auf Platz drei ab.

„Diese beiden Niederlagen waren zu erwarten und bringen uns nicht aus der Spur“, so Vereinsvorstand Sven Anstötz, „Unser Ziel ist der Klassenerhalt – und da sind wir auf Kurs“. Dabei war in Lüdinghausen sogar ein Remis greifbar nahe: Zunächst hatten Vasily Kuznetsov und Malik Bourakkadi das erste Herrendoppel gegen die Lüdinghausener Robin Victor und Raphael Korbel in drei Sätzen für sich entscheiden können.

Mit einer starken Leistung legten die Mülheimerinnen Lea-Lyn Stremlau und Mia Cammertoni nach und gewannen überraschend gegen Karin Schnaase-Beermann und Hannah Schröder ebenfalls in drei Sätzen.

Damit führte Grün-Weiß mit 2:0 und die Hoffnungen lagen nun auf dem Mixed Kuznetsov und Stremlau und dem bislang ungeschlagenen Malik Bourakkadi. Bourakkadi fand jedoch an diesem Tag seinen Meister in Hong Zhang, dem er in drei Sätzen unterlag. Auch alle weiteren Einzel und das zweite Herrendoppel gingen an die Gastgevber. Vasily Kuznetsov und Lea-Lyn Stremlau gewannen noch das abschließende Mixed und verkürzten gegen Stegemann und Seibert zum 3:5 aus Mülheimer Sicht.

Tabellenführer zu Gast in Mülheim

Am Sonntag war der ungeschlagene Tabellenführer aus Wipperfeld zu Gast an der Von-Bock Straße. Der 1. BC Wipperfeld hatte bislang alle Ligabegegnungen mit 8:0 oder 7:1 gewonnen, war also haushoher Favorit.

Für Grün-Weiß ging es in erster Linie darum, vor heimischem Publikum einen guten Eindruck zu hinterlassen – und vielleicht auch ein Spiel zu gewinnen. Dies gelang auch sofort Vasily Kuznetsov und Malik Bourakkadi im ersten Herrendoppel gegen Eric Pang und Patryk Szymoniak in zwei Sätzen mit atemberaubend schnellen Ballwechseln.

Für das zweite Herrendoppel waren Oscar Wong und Thies Wiediger aus der Reserve nachgerückt und ihnen gelang es, das Match gegen Karim Krehemeier und Florian Reinhold offen zu halten. Letztlich konnten die Gäste aus Wipperfeld sich in zwei Sätzen durchsetzen.

Im ersten Herreneinzel versuchte sich Malik Bourakkadi gegen den ehemaligen Junioreneuropameister Erick Pang. Bourakkadi ging mehrfach in Führung, wurde aber vom routinierten Pang immer wieder eingefangen und unterlag in zwei Sätzen. Auch die weiteren Einzel und das Damendoppel – in dem Anna Franck und Anika Jaeger ihren ersten Regionalligaeinsatz hatten – gingen glatt in zwei Sätzen an die Gäste.

Ein Schlagabtausch um jeden Punkt

Das abschließende Mixed sollte noch einmal ein Glanzlicht werden: Vasily Kuznetsov und Lea-Lyn Stremlau waren in der Liga als Mixed bislang ungeschlagen und wollten es auch bleiben. Patryk Szymoniak hatte an der Seite von Cisita Jansen die Möglichkeit, sich für das verlorene Herrendoppel zu revanchieren.

Dies schien zunächst auch zu gelingen: Von der aufgelegten Cisita Jansen in Stellung gebracht konnte Szymoniak seinen harten Smash einsetzen und den Mülheimer Spielaufbau verhindern. Der erste Satz ging mit 10:21 an Wipperfeld. Im zweiten Satz drehten Kuznetsov und Stremlau den Spieß um und führten sogar mit 18:11, konnten den Sack aber nicht zu machen.

Mit enormer Konzentration kämpfte sich das Wipperfelder Mixed wieder heran und plötzlich stand es 19:19. Es begann ein offener Schlagabtausch um jeden Punkt, mit 27:25 ging der zweite Satz letztlich an die Mülheimer, die den dritten Satz mit 21:15 dann deutlich für sich entscheiden konnten.

Lokalderby am 6. Dezember

Grün-Weiß steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Am 6. Dezember gibt es das Rückspiel im Lokalderby gegen den 1. BV Mülheim 2, diesmal in der Sporthalle der Otto-Pankok Schule.