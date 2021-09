Im Rahmen der Vorbereitung zur Deutschen Drachenbootmeisterschaft 2021 stellte sich das Drachenbootteam des Mülheimer Kanusportvereins am vergangenen Wochenende der internationalen Konkurrenz. Das "Team Roter Drache Mülheim" konnte letztlich alle Distanzen der Drachenbootregatta im niederländischen Amsterdam für sich entscheiden.

Die Regatta stand am Ende einer anstrengenden Trainingswoche, um unter Wettkampfbedingungen mögliche Rennverläufe und Taktiken zu testen.

Über den Tag verteilt mussten die Distanzen über 200 m, 500 m und 2000 m mit Vor- und Endlauf absolviert werden, ein Kraft raubendes Programm.

Eine besondere Herausforderung, weil alle Teams viele Monate coronabedingt auf das Mannschafttraining verzichten mussten.

Am Ende des Tages konnte das Team Roter Drache auf allen Distanzen sowohl die Vorläufe als auch die Finalläufe für sich als Sieger entscheiden - eine starke Leistung und eine gelungene Generalprobe für die kommenden Aufgaben.

Julia Gierig und Ingo Triebel trainieren den "Roten Drachen"

Nächstes Ziel für das von Julia Gierig und Ingo Triebel trainierte Team sind die Deutschen Meisterschaften in Brandenburg. Diese finden am kommenden Wochenende vom 17.- 19.09.2021 auf der Regattastrecke Beetzsee statt.