Westdeutsche Meisterschaft O19 2020 in Refrath

Der Badminton-Landesverband NRW veranstaltet vom 10.-12.01.2020 in Bergisch Gladbach die Westdeutschen Meisterschaften O19.

Ausrichter ist der dort ansässige TV Refrath.

Gute Chancen für Grün-Weiß

Mit zum Teil guten Erfolgschancen wird eine starke Abordnung grün-weißer Spieler und Spielerinnen dort aufschlagen:

Svenja Meier (VfB GW Mülheim) im Dameneinzel

Lena Seibert (Union Lüdinghausen) mit Lea-Lyn Stremlau (VfB GW Mülheim) im Damendoppel

Anna Rogall (Tbd. Osterfeld) mit Svenja Meier (VfB GW Mülheim) im Damendoppel

Leander Adam (VfB GW Mülheim) mit Malik Bourakkadi (VfB GW Mülheim) im Herrendoppel

Steffen Becker (STC BW Solingen) mit Lea-Lyn Stremlau (VfB GW Mülheim) im Mixed

Janik Lange (VfB GW Mülheim) mit Svenja Meier (VfB GW Mülheim) im Mixed

Gespielt wird an drei Tagen

Spielbeginn ist bereits am morgigen Freitag 16:30 Uhr, Spielbeginn am Samstag: 9.00 Uhr, Spielbeginn am Sonntag: 09:30 Uhr

Austragungsort ist die Sporthalle in Refrath, Steinbreche 1, 51427 Bergisch Gladbach.

Alle Teilnehmer: https://blv-nrw.de/onmel/wdmo19/meldeliste.php?d=DE