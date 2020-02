Am Wochenende wollen die Hockeyspielerinnen und -Spieler des HTC Uhlenhorst zu den Sternen oder besser zu den Pokalen greifen. Beide Teams haben sich für die Endrunde um die Deutsche Hallenhockey-Meisterschaft qualifiziert.

Nach den Siegen im Viertelfinale (Damen mit 4:3 gegen den TSV Mannheim) treffen sie nun im Halbfinale in Stuttgart auf den Meister der Gruppe Nord, den Club an der Alster. Die Hamburger sind souveräner Meister der Nordgruppe, mit einem imponierenden Torverhältnis von 73:29, geworden. Im Viertelfinale schlugen die Hamburger Damen die Zehlendorfer Wespen mit 9:1. Beeindruckende Zahlen. Aber nicht für Uhlentrainer Daniel Kamphaus. „Wir sind hoch motiviert und bestens vorbereitet. Alle sind fit und heiß auf das Wochenende. Die Vorbereitung auf eine DM-Endrunde ist immer was Besonderes.“ Auf den Gegner haben sie sich gut vorbereitet. In der Vorbereitung und letztes Jahr im VF haben die Damen bereits gegen den Club an der Alster gespielt. „Es ist eine starke Mannschaft, technisch gut und bissig.“ So sieht es Kamphaus. Auch die Offensivstärke des Gegners wissen sie einzuschätzen. „In Hamburg wird offensives Hockey gespielt, wo es immer nach vorne geht.“ führt Kamphaus weiter aus. Und die Erwartung ans Halbfinale: „Wir wissen, dass wenn wir abrufen, was wir können, alles drin ist. Und so gehen wir in die Partie: Wir werfen alles rein und glauben an unsere Chance.“

2014 Hallentitel

Bei den Herren erinnert man sich gerne an den Berliner HC. Vor genau sechs Jahren am 9.2.2014 gab’s in Hamburg bei der Endrunde bereits schon einmal diese Begegnung. Die Uhlen siegten seinerzeit mit 8:6 und holten sich anschließend im Finale die Siegertrophäe gegen Rot-Weiss Köln. Doch das ist lange her. Denn die Berliner haben eine imposante Bilanz vorzuweisen. Nur ein Unentschieden in der Hallenrunde. 107 geschossene Tore sprechen eine deutliche Sprache. Und auch im Viertelfinale erzielten sie mit 6:3 über den Polo Club Hamburg ein sehr gutes Ergebnis. Co-Trainer Johannes (genannt Jo) Schmitz gehörte 2014 zum Spielerkreis und erinnert sich: „Ja, das war schon eine tolle Truppe. Und mit Thilo hatten wir den besten Spieler des Turniers in unseren Reihen.“ Aber auch ohne ihn sind die Uhlen-Herren optimistisch und gut aufgestellt. Alle sind fit und einsatzbereit. Und selbstbewusst: „ Wir müssen unser Spiel durchziehen. Die Berliner sollen sich nach uns richten und nicht umgekehrt.“ meint Schmitz. Insgesamt erwarte das Trainerteam der Uhlen ein Duell auf Augenhöhe. „Und wenn es so läuft wie 2014 werden wir uns nicht beschweren.“ schmunzelt Jo.

Die Partie gegen die Berliner wird um 18.15 Uhr angepfiffen. Der mögliche Finalgegner wird dann schon feststehen. Denn zuvor findet das HF Club an der Alster gegen Rot-Weiss Köln statt.

Austragungsort ist die SCHARRena, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart. Sonntag, 9. Februar 2020 findet um 11.30 Uhr das Finale Damen und um 14.00 Uhr das Finale Herren statt.