Zum vierten Mal kann man sich mit seinem Rad bei diesem Mülheimer Radsportereignis mit anderen messen. Am Samstag, 4. September, veranstaltet der RTC Mülheim ein Zeitfahren für Radfahrer auf dem Rollfeld des Mülheimer Flughafens. Teilnehmen kann jeder, der ein Fahrrad hat.

„Jeder, der den Kampf gegen die Uhr auf der Strecke zwischen den Flugzeugen aufnehmen möchte, ist herzlich eingeladen“, sagt Manfred Krister, Vorsitzender des RTC Mülheim.

Es stehen insgesamt 100 Startplätze zur Verfügung. Es lohnt sich also, sich schnell online anzumelden, Anmeldeschluss ist der 28. August. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 7 Euro als Beitrag für die Zeitmesstechnik und ist bei der Anmeldung zu entrichten.

Altersklassen werden eingeteilt

Die Fahrer mit dem Rennrad, MTB oder allen anderen Rädern werden in Altersklassen unterschiedlich gewertet. Die Veranstaltung dient auch dazu, die Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen und das Deutsche Radsportabzeichen zu erbringen. Sie erfolgt in Kooperation mit dem Mülheimer Sportbund und dem Radsportverband NRW.

Start und Ziel ist vor dem Hangar auf dem Mülheimer Flughafen. In der Zeit ist die Strecke auf dem Rollfeld natürlich für den Flugverkehr gesperrt. So kann jeder Teilnehmer nach Herzenslust sein Können unter Beweis stellen.

Die Ausgabe der Startnummern und der Transponder für die Zeitnahme erfolgen ab 12.30 Uhr. Um 13.50 Uhr beginnt der 200 Meter Sprint. Das 20 Kilometer Zeitfahren und das 10 Kilometer Zeitfahren für Jugendliche startet um 15.15 Uhr.

Weitere Informationen und den Link für die Anmeldung findet man unter www.rtc-muelheim.de.