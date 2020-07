Eine leicht veränderte Mannschaft, ein komplett neues Trainerteam und jede Menge Lust auf Fußball: Blau-Weiß Mintard startet in die Vorbereitung auf die neue Saison; es wird die zweite in der Landesliga. Ziele hat der Landesligist noch nicht ausgegeben. Pressesprecher Frank „Fatti“ Wälscher erklärt warum: „Noch wissen wir ja gar nicht, in wie die Gruppeneinteilungen aussehen werden. Die Mehrheit der Vereine hat sich für drei Gruppen ausgesprochen.“ Außerdem müsse man erst einmal sehen, wie sich die neuen Spieler in das Team integrieren und die Mannschaft mit dem neuen Trainerteam harmoniere. Hier beweist Mintard Mut. Denn die beiden Coaches Fabio Audia und Tim Meyer sind zusammen zwei Jahre jünger als der neue Torwarttrainer Klaus Böhs, dem Kettwiger Urgestein, der von Germania Ratingen in die Aue wechselte.

Nach dem Trainingsstart am Dienstag findet Sonntag der erste Spieltest statt. Der Gegner ist kein geringerer als Nachbar FSV Kettwig. Wälscher: „Spiele gegen unsere unmittelbaren Nachbarn sind immer ein Highlight. Es ist ein Derby. Ob es jetzt um Punkte geht oder nicht, spielt in diesen Vergleichen keine Rolle. Ebenso wenig wie Ligenzughörigkeit zu Beginn einer Vorbereitung“.

Das Spiel steht – wie alle anderen Partien zurzeit auch – unter strenger Auflage der Coronaregeln. „Jeder, der sich das Spiel auf dem Platz ansehen möchte, muss sich am Eingang in die dort ausliegenden Listen eintragen. Wir müssen das für eine mögliche Rückverfolgbarkeit machen und löschen die Daten nach 14 Tagen wieder. Wer das nicht möchte, den können wir leider nicht rein lassen“, erklärt der Pressesprecher. Zu den Regeln zählen auch der ausreichende Abstand, die Begrüßungsregeln und das Desinfizieren der Hände. 300 Zuschauer dürfen das Spiel sehen. „Wer also Livefussball sehen möchte, sollte frühzeitig da sein, auch um unnötige Staus am Eingang zu verhindert“, so Wälscher. Anstoß in Mintard ist um 15 Uhr.