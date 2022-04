Die SpardaSpendenWahl geht ab sofort in die zehnte Runde: Seit 2013 macht der Online-Wettbewerb des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West deutlich, wie sehr sich die Schulen in der Region engagieren – und wie viele Menschen bereit sind, das mit ihrer Stimme zu unterstützen.

„Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass auch in diesem Jubiläumsjahr wieder 200 Schulprojekte mit insgesamt 400.000 Euro von uns gefördert werden“, berichtet Yakub Akgül, Filialleiter der Sparda-Bank in Mülheim. Das Motto ist dabei nicht nur gesellschaftlich hoch aktuell, es passt auch hervorragend zum langjährigen Einsatz aller Beteiligten: „Heute nachhaltig für morgen handeln“.

Projekte online vorstellen

Fördervereine von Grund- und weiterführenden Schulen aus Mülheim sind daher aufgerufen, sich mit ihrem nachhaltigen Projekt zu bewerben. Dabei kann es um Umwelt- und Klimaschutz, soziales Bewusstsein oder andere Beiträge für eine lebenswerte Zukunft gehen. Wer teilnehmen möchte, stellt einfach das Projekt auf der Wettbewerbsseite www.spardaspendenwahl.de vor.

Bewerbungen sind bis spätestens Dienstag, 17. Mai, möglich. Der Fairness halber verteilen sie sich auf die vier Kategorien „sehr kleine“, „kleine“, „mittelgroße“ und „große Schulen“ – je nach Schülerzahl.

Für Lieblingsprojekte abstimmen

Ab dem 3. Mai sind dann die Internetnutzer gefragt, online für ihre Lieblingsprojekte abzustimmen und auf diese Weise die Gewinner zu küren. Die 200 Preise verteilen sich dabei auf 50 Gewinner je Kategorie. Diese stehen am Dienstag, 31. Mai, um 16 Uhr fest – dann endet die SpardaSpendenWahl 2022.

#spardathrowback

Für Schulfördervereine aus Mülheim, die schon einmal am Wettbewerb teilgenommen haben, gibt es in diesem Jahr zum 10-jährigen Jubiläum noch eine zusätzliche Chance: Wer an der Instagram-Challenge der Sparda-Bank West teilnimmt, hat Aussichten auf eine zusätzliche Finanzspritze für den entsprechenden Schulförderverein. Dafür müssen Nutzer ihre Bilder oder Videos von Schulprojekten, die in den letzten zehn Jahren bei der SpardaSpendenWahl vorgestellt wurden, mit dem Hashtag #spardathrowback veröffentlichen. Der Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank West lobt dafür 15 Spenden in Höhe von 1.000 Euro aus.

Wichtige Werte

„Mit all diesen Aktionen zeigen wir, wie wichtig uns als genossenschaftlichem Kreditinstitut Werte wie gelebte Gemeinschaft und Solidarität sind“, erklärt Filialleiter Yakub Akgül. Gerade aktuell seien viele Menschen verunsichert – da helfe das Bewusstsein, dass es möglich ist, sich mit vereinten Kräften für eine gute Zukunft zu engagieren. In diesem Sinne setzt Yakub Akgül gerade im Jubiläumsjahr auf eine rege Beteiligung bei der SpardaSpendenWahl.

Information

Weitere Informationen sind unter www.spardaspendenwahl.de zu finden.