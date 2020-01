Älteste Bürgergesellschaft der Stadt Mülheim an der Ruhr, die Gesellschaft CASINO e.V. bestätigt den bisherigen Vorstand, Kassenprüfer und Ausschussmitglieder im 204. Vereinsjahr

Ihre historischen Wurzeln hat die Mülheimer Casinogesellschaft dort, wo sich heute das neue Ruhrquartier erstreckt. An der Ruhrstraße, eine Urkunde belegt es, kaufte die Gesellschaft 1816 ihr erstes Vereinshaus, in dem man sich traf, um in einer noch vom Adel dominierten Zeit, bürgerliche Geselligkeit zu pflegen. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass der Verein schon früher bestand, man vermutet, dass das eigentliche Gründungsdatum der Mülheimer Casinogesellschaft im Jahr 1792 lag – Nachweise werden noch gesucht. Mülheimer Unternehmer, wie der Textilfabrikant Johann Caspar Troost, der Reeder Mathias Stinnes oder der Glasfabrikant Carl Nedelmann gehörten zu den ersten Mitgliedern der Gesellschaft, die 1842 das noch heute bestehende Casino-Gebäude an der Delle als Stammhaus mit großem Ballsaal und Clubräumen errichtete. Als Mülheim noch weit von einer Stadthalle entfernt war, die erst 1926 eröffnet wurde, fanden im Casino an der Delle bereits Konzerte und Theateraufführungen statt.

Nachweisbar seit 1816

Die Gesellschaft CASINO Mülheim an der Ruhr. Pflege geselligen Lebens in einem anständigen Kreise in der Kontinuität vieler Generationen, offen für neue Herausforderungen – ohne konfessionelle, politische oder kommerzielle Interessen. Niveauvolle Vorträge, Konzerte, Ausflüge und Studienreisen, Sport und Spiel, Tanz und Festivitäten.

U.a. erbaute die Gesellschaft 1842 das CASINO-Gebäude an der Delle 57 als Ballsaal mit Clubräumen, Kegelbahn und Weinkeller. Heute wird das Haus von einer freikirchlichen Einrichtung und einer Musikschule genutzt. Auf Initiative der Gesellschaft wurde u.a. 1891 der MTV, Mülheimer Tennisverein am Kahlenberg e.V., die Weisse Flotte oder der Klönne-Stift gegründet.

Alljährlich wählen die heute etwa 100 Mitglieder der Gesellschaft einen neuen Vorstand. Im Amt bestätigt wurden auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 29. Januar 2020 im Restaurant Müller Menden:

Karsten Rick Radtke als erster Vorsitzender, Ralf Jünger als stellvertretender Vorsitzender, Alexander-Ivo Franz als Schriftführer, Prof. Dr. Christian Lehmann als Rechnungsführer und Marten Breckling als Gesellschaftswart.

Die Mitgliederversammlung bestellte als Rechnungsprüfer wiederum Gerd Meier und Hans-Dieter Müller .

Die Gesellschaft sucht stets neue Mitglieder, die mit zwei Bürgen aus dem Kreis der Mitglieder die Aufnahme beantragen können. Der Aufnahmeausschuss besteht wie in den Vorjahren aus Dieter Broch, Robert Müllejans und Dr. Henner Tilgner.

Die aktuelle Geschäftsadresse und Geschäftsstelle der Gesellschaft CASINO e.V. – 1816 – befindet sich weiterhin in der Ruhrstraße 3 in der Villa Schmitz-Scholl in der Stadtmitte von Mülheim an der Ruhr.

Die Webseite des Vereins lautet: "gesellschaft-casino.com" ,dort sind weitere Informationen über die älteste Bürgergesellschaft der Stadt Mülheim zu finden.

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung ist am 27. Januar 2021 wieder im Restaurant Müller Menden geplant, traditionell am letzen Mittwoch im Januar.