Gemeinsam dem Müll den Kampf angesagt, das haben auch in diesem Jahr wieder viele Schulen, Kitas, Vereine, Firmen und Institutionen. Es ist sogar die höchste Teilnehmerzahl, die je in der 17-jährigen Geschichte der Aktion erreicht wurde! Entsprechend groß ist die Freude nicht nur bei Michael Keller von der Abfallberatung der MEG, der „Mülheim räumt auf“ organisiert.



Der offizielle Startschuss zur stadtweit größten Aufräumaktion fiel diesmal auf dem Schulhof des Gymnasiums in Heißen. Die Schüler der Jahrgangsstufe 6 begrüßten dazu neben der zweiten Bürgermeisterin Ann-Kathrin Allekotte u.a. auch Unterstufenkoordinator Sven Risken und MEG-Geschäftsführer Timo Juchem.

4.111 Bürger waren dabei



Insgesamt waren bei "Mülheim räumt auf" über 4.000 junge und alte Teilnehmer im Einsatz. An 50 Sammelplätzen im gesamten Stadtgebiet ging es Zigarettenkippen, Plastikflachen und Co. an den Kragen. Da kam schnell eine beachtliche Menge Unrat zusammen, pro Sammler rechnet die MEG mit drei bis dreieinhalb Kilogramm eingesammeltem Müll. Die zumeist randvollen Säcke wurden im Anschluss von der MEG entsorgt.

"Die Aktion hat Tradition und ist ein fester Bestandteil des aktiven Engagements von Schulen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern am Umwelt- und Landschaftsschutz in Mülheim an der Ruhr. Die Teilnehmer übernehmen dabei vorbildhaft nicht nur ein Stück Verantwortung für ihre Umwelt, sondern bringen auch die Problematik achtlos weggeworfenen wilden Mülls ins Bewusstsein der Menschen", heißt es seitens der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft. Eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte ist fest eingeplant.

Die Teilnehmer 2021



Schulen (mit insgesamt 121 Klassen): Berufskolleg Stadtmitte, Brüder Grimm-Schule, Gesamtschule Saarn, Gesamtschule Gustav-Heinemann, Barbaraschule, Erich-Kästner-Schule, GGS Heinrichstraße, GGS Hexbachtal, Hölterschule, GGS Klostermarkt, Lierbergschule, GGS Oemberg, GGS Sunderplatz, Zumftmeisterschule, Gymnasium Broich, Gymnasium Heißen, Luisenschule, Katharinenschule, Martin-von-Tours-Schule, Schildbergschule, Hölterschule, OGS Trooststraße, Realschule Mellinghofer Straße, Realschule Stadtmitte, Wilhelm Busch-Schule, Waldorfschule;

Kindertagesstätten (23 Kindergruppen): Familienzentrum Pusteblume, Evang. Familienzentrum, Familienzentrum St. Mariae Rosenkranz, Familienzentrum Panama, KiTa Fledermäuse, KiTa Großer Wirbelwind, KiTa Kinderinsel, KiTa Klawitterburg, KiTa Kleiner Wirbelwind, KiTa Löwenzahn, KiTa Sternenzelt, KiTa Sterntaler, KiTa Wühlmäuse;

Vereine : ADFC, Angelverein „Fischwaid“, KGV an der Rennbahn;

Firmen und weitere Sammelgruppen: STOROpack, 4330 hilft!, Clean Up MH, Clean Up Rotaract, Clean Up Spielplatzpaten, Diakonisches Werk, GE Willy Brandt, Grüne Jugend, Jusos Broich, Ruhr Clean up, Theater an der Ruhr.

Außerdem waren verschiedene Bürger- und Bürgerschaftsinitiativen im gesamten Stadtgebiet fleißig.