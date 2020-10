Der Verein Kultur & Reisen startete am 01. Oktober zu seiner zweiten diesjährigen Reise. Das Hotel lag im Herzen der Altstadt von Kempten. Mit einer Stadtrundfahrt und einer kurzen Stadtführung durch Kempten begann der zweite Tag. Es schloss sich eine Panoramarundfahrt, mit einem ganztägigen ortskundigen Guide, durch den Oberallgäu an. Unterwegs wurde ein Fotostopp auf der Kanzel des Jochpasses eingelegt. Von hier oben in 1178 m Höhe hat man einen herrlichen Ausblick auf das Ostrachtal mit dem Ort Bad Hindelang , den Alpen und den Jochpass der mit über 100 Kurven ca. 300 m Höhenunterschied überwindet. In Oberstdorf hatten Teilnehmer eine längere Pause um den Ort näher kennenzulernen. Mit einem Abstecher zu den Skiflugschanzen führte die Tour über Sonthofen; Immenstadt am Großen Alpsee vorbei zurück nach Kempten. Am Nationalfeiertag stand für die Reisegruppe der Ostallgäu im Vordergrund. Zunächst wurde bei Füssen das bedeutende Geotop, der Lechfall, besucht es schloss sich eine Informative Stadtführung durch Füssen an. Für den Nachmittag konnte fakultativ entschieden werden für eine Rundfahrt an den Hopfensee; Forggensee und Bannwaldsee vorbei zurück nach Hohenschwangau oder für einen Besuch, mit Führung, in das Schloß Neuschwanstein. Gemeinsam wurde die Rückfahrt nach Kempten durchgeführt. Am letzten Tag stand, vor der Heimreise, ein längerer Aufenthalt in Augsburg an. Nach einer Stadtführung konnte man sich zusätzlich noch für eine Führung durch die Fuggerei entscheiden. Am späten Abend kam die Reisegesellschaft wohlbehalten und gesund wieder in Mülheim an.