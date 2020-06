Mit der zunehmenden Lockerung der Kontaktbeschränkungen will auch die Caritas einen Schritt zurück zur Normalität wagen. Seit dem 23. Juni wird unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen der Schwangerenaustauschtreff im Rahmen vom Mami&Me Vormittag stattfinden.

In der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr wird schwangeren Frauen und frischgebackenen Müttern jeglicher Herkunft ein Treffen angeboten. Diese Treffen sollen unter freiem Himmel oder bei schlechter Wetterlage im Kirchenraum der Caritas-Zentrale an der Hingbergstraße stattfinden.

Alle interessierten Frauen müssen sich vorher bis montags, 10 Uhr, telefonisch oder per Mail anmelden.

Zusätzlich bietet die Caritas neuerdings eine digitale Gruppe an, in der Themen rund um Schwangerschaft und Pflege von Säuglingen besprochen werden. Diese Gruppe findet dienstags von 13 bis 14.30 Uhr über die App BlueJeans statt.

Um an dieser Gruppe teilnehmen zu können braucht man einen Zugangslink, den man per Mail über die Schwangerenberatung der Caritas erhalten kann.

Sobald es die aktuellen Vorgaben des Landes zulassen, soll auch die U3-Spielgruppe wieder stattfinden.

Zur Anmeldung oder bei Fragen wenden sich Interessierte an Nicole Sporys-Seidel 0208 30008-97 oder an Mona Hielscher 0208-30008-85. Per Mail an familienstart@caritas-muelheim.de.