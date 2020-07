Das kostenfreie und vertrauliche Hilfetelefon des Ele-Phone bietet Kindern, Jugendlichen und auch Eltern die Möglichkeit, sich in möglichen Gefährdungssituationen wie häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe oder anderen gegenwärtigen Krisensituationen unter der Nummer 0800/666 777 6 Hilfe und Unterstützung zu holen.

Für die Beratung am Telefon werden weitere Ehrenamtliche gesucht. Interessierte werden im Rahmen einer Fortbildung auf ihre Aufgaben vorbereitet und fortlaufend durch die pädagogischen Mitarbeiter der AWO fachlich begleitet. Die Fortbildungsreihe umfasst mehrere Einheiten, wie Informationen über das psychosoziale Netzwerk in Mülheim an der Ruhr, die Gesprächsführung in der telefonischen Beratung und altersrelevante Themen von Kindern und Jugendlichen. Die Auftaktveranstaltung zur Fortbildungsreihe findet am Donnerstag, 9. Juli, um 18 Uhr in der Bahnstraße 18 statt.

Bei Fragen zu diesem Ehrenamt und/oder Anmeldung zum Informationsabend wenden sich Interessierte bitte an die AWO-Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte, Partnerschaft und Sexualität: Tel. 0208/450 03 225 (Kirsten Schumacher) oder 0151/20581935 (Regelind Holzwarth).