Die bbwe gGmbH in Mülheim an der Ruhr bietet von Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Juni, jeweils von 9 bis 12 Uhr einen kostenlosen Ferienkurs in ihren Werkstätten, Saalestraße 10, an.

Der Kurs ist für alle Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren geeignet, die schon immer mal ihr handwerkliches Geschick ausprobieren wollten. Dazu stehen die professionellen Maler-, Holz- und Metallwerkstätten der Einrichtung zur Verfügung. Unter Anleitung der Ausbilder und Meister fertigen die Jugendlichen ein eigenes kleines Praxisprojekt an und können dieses Werkstücke mit nach Hause nehmen.

Information

Ansprechpartner ist Peter Possekel

Eine Anmeldung ist unter der E-Mail: peter.possekel@bbwe.de möglich

Weitere Informationen sind unter https://www.bbwe.de/projekte/aufholen-nach-corona-kurse-workshops-fuer-jugendliche/holz-metall-malerwerkstatt/ erhältlich.