Bernd Nierhaus leitet seit vielen, vielen Jahren den Verein „Rolli Rockers Sprösslinge“. Das wesentliche Ziel des Vereins ist die Hilfe und Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern und in Not geratenen Familien.

Das ist dem Verein mittlerweile oft gelungen. Auch dank des guten Netzwerkes und der vielen positiven Verbindungen des Vereins zu Firmen und anderen Organisationen. In den letzten Tagen kam eine weitere Hilfsaktion dazu. Profitiert und außerordentlich gefreut über das Engagement von Rolli Rockers Sprösslingen hat sich eine vierköpfige Familie aus Mülheim. Bernd Nierhaus kennt die Familie schon länger: „Wir haben der Familie vor Jahren bei der Anschaffung eines PKW’s geholfen.“ Die zwei Söhne der Familie im Alter von sieben und 16 Jahren sind beide schwer behindert. „Sie leiden an dem angeborenen Ehlers-Danlos-Syndrom.“ erzählt der Vater. Die Jungs sind nicht mehr in der Lage selbstständig und ohne Hilfe zu leben. Der Vater musste mittlerweile seinen Beruf aufgeben, um sich der Pflege, Erziehung und Hilfe seiner Söhne anzunehmen.

Zu den vielen Einschränkungen und Erschwernissen, welche die Familie ohnehin schon auf sich nehmen muss, kam jetzt ein weiteres Problem dazu. Das Auto der Familie, ein Mietleasing-Fahrzeug, war in die Jahre gekommen. Geld für eine Reparatur war nicht vorhanden. Und die Reparatur wäre ohnehin unwirtschaftlich gewesen. Da kommt Bernd Nierhaus und Rolli Rockers Sprösslinge ins Spiel. Durch „Mund zu Mund“-Propaganda, Klinken putzen und einen Spendenaufruf in der MÜLHEIMER WOCHE konnte der Familie geholfen werden.

Auch tanken ein Jahr frei

Eine Stiftung stellte für die Anschaffung eines neuen Gebrauchtwagen 4.000,- €uro zur Verfügung. Allerdings nur, wenn auch die restliche Summe des Anschaffungspreises gesichert sei. Da trifft dann das Sprichwort: „Kleinvieh macht auch Mist“ den Nagel auf den Kopf. Die Spendenaktion war erfolgreich. Viele, viele kleinere Spenden und zwei größere Engagements, darunter eine 1.000,- €uro Spende der Firma CUBION, kamen 8.500,- €uro zusammen. Damit begab sich Bernd Nierhaus zu Michael Stein. Der wiederum ist Chef des Mülheimer Autozentrums an der Aktienstraße. „Ganz klar, dass ich da auch helfen wollte.“ erzählt Michael Stein. Das Unternehmen ist seit 1989 an der Aktienstraße angesiedelt. Aufgebaut hat es der Vater von Michael Stein, Peter Stein. Michael Stein hat sich in erster Linie auf Autos der Marke VW spezialisiert. Dementsprechend stellte er einen VW Passat-Variant zum Einkaufspreis zur Verfügung. Damit das Glück perfekt wurde stellte dann auch noch der Verein „Trucker for Kids“ mit der Summe von 1.200,- €uro das Tanken für ein Jahr sicher.