Für viele Einsame und Alleinstehende in und um Mülheim an der Ruhr gehört die Heiligabendfeier im CVJM-Haus an der Teinerstraße zum festen Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Seit 1949 ist die Heiligabendfeier nicht ein einziges Mal ausgefallen, aber die Covid-19-Pandemie zwingt auch die Verantwortlichen im CVJM Mülheim zum Umdenken. „Es tut uns leid: Selbst, wenn wir dürften, können wir es nicht verantworten mit so viele Menschen auf engem Raum zu feiern.“

Weil die Heiligabendfeier nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann, wollen die Engagierten des CVJM dennoch ein kleines Zeichen setzen: Auch in diesem Jahr können Alleinstehende und Bedürftige sich an den üblichen Ausgabestellen eine Gutschein-Karte abholen. Diese Karte kann dann am den beiden Tagen vor Heiligabend gegen eine Weihnachtstüte eingetauscht werden. Am 22. und 23. Dezember in der Zeit von 11 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr werden die Weihnachtstüten mit Lebensmitteln am CVJM-Haus ausgegeben. „Die Weihnachtstüten gab es bisher zum Abschluss der Feier. In diesem Jahr haben wir sie um ein leckeres Weihnachtsessen, ein kleines Geschenk und eine Weihnachtsbotschaft ergänzt“, erläutert Michael Lingenberg. Jede Tüte enthält einen persönlichen Weihnachtsbrief, den die CVJM-Mitglieder den unbekannten Weihnachtsgästen geschrieben haben.

Verteiler für Gutscheine

Die Gutscheine für die Weihnachtstüten werden vom 15. bis 18. Dezember im Diakonietreff, Auerstraße 49, in der Evangelischen Ladenkirche, Kaiserstraße 4, und im CVJM Mülheim, Teinerstraße 3-5, ausgegeben. Die Beschenkten werden registriert und sollten die Corona Schutzmaßnahmen einhalten.