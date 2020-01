Keine Frage: Die Veranstaltungen der Interessen-Gemeinschaft Speldorf (IGS) kommen gut an. Über 100 Gäste kamen zum Neujahrs-Frühstück ins Landhaus Sassenhof. Und schon steht das nächste Treffen auf dem Programm. Am Donnerstag, 23. Januar, findet ab 18 Uhr in der Gaststätte Lierberg das Grünkohlessen „Grünkohl satt“ statt. Anmeldung erwünscht, eingeladen sind alle!

Von Ruhrtext

„Für Getränke ist ausreichend gesorgt. Es erwartet uns Dunkles aus dem Hause Frankenheimer, Helles vom König und Graues vom Burgunder“, rührt Hartmut Meyer, Vorsitzender der IGS, die Werbetrommel. Meyer weiter: „Für Menschen, die keinen Grünkohl mögen, aber umso mehr die Gesellschaft, können Lutz Krieger und sein Team von der Lierberg-Gaststätte auch eine Alternative anbieten. Das muss allerdings bei der Anmeldung vermerkt sein.“

Nur 15 Euro kostet die Teilnahme — dank der Sponsoren IGS, Gaststätte Lierberg und Alte Leipziger-Hallesche Generalagentur Hartmut Meyer. Anmeldungen werden per Mail an igs@igs-speldorf.de und telefonisch unter 0171/8512217 sowie direkt vor Ort in der Gaststätte Lierberg an der Saarner Straße 349 entgegengenommen.

Und Hartmut Meyer hält noch eine Überraschung parat: „Wer sich nach Kohl und Kaltgetränk noch sportlich betätigen möchte, hat auf der Kegelbahn ausreichend Gelegenheit dazu. Diese ist für uns geöffnet und lädt ein zu Spiel, Spaß und guter Laune!“