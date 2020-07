Die evangelische Kirchengemeinde Borich-Saarn lädt Menschen, die in den Sommerferien zu Hause bleiben, ein zum Urlaub an der „Wilhelmine“. Auf dem schönen Gelände zwischen Broicher Kirche und Gemeindehaus gibt es die Möglichkeit in aktuell notwendigem Abstand miteinander ins Gespräch zu kommen, einen Tee oder Kaffee miteinander zu trinken oder einfach etwas Zeit in der Sonne oder dem Schatten er Bäume zu genießen. Außerdem kann man besondere Urlaubskarten gestalten. An drei Dienstagen im Juli (7., 14. und 21. Juli) gibt es die Gelegenheit von 15 bis 17 Uhr vor dem Gemeindehaus Wilhelminenstraße 34. Informationen können auch erfragt werden bei Pfarrerin Karla Unterhansberg, Tel. 941354 oder unterhansberg@kirche-muelheim.de.