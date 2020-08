Von A wie Adventsbasteln bis Z wie Zumba: Eine Vielzahl an Treffs und Kursen für Groß und Klein bieten die Evangelischen Familienzentren im Kirchenkreis An der Ruhr auch im zweiten Halbjahr 2020 wieder an. Einen Überblick für unternehmungslustige Kinder, Eltern, Großeltern und andere Begleitpersonen bietet das neue Programmheft „Tipps & Termine“. Alle Angebote finden selbstverständlich unter den notwendigen Hygienevorkehrungen statt.

Das 32 Seiten starke Heft enthält viele Angebote in den Rubriken Gesundheit und Erziehung, Bewegung und Entspannung, Glaubensangebote oder Ausflüge. Eingeladen zum Mitmachen sind alle Interessierten, unabhängig von Glauben oder Herkunft. Auch Familien, deren Kinder keine evangelische KiTa besuchen, sind ausdrücklich willkommen. Das Programmheft ist kostenfrei in den Evangelischen Familienzentren, Gemeindehäusern und Einrichtungen des Evangelischen Kirchenkreises An der Ruhr erhältlich und auch online unter www.kita.kirche-muelheim.de einsehbar.

In verschiedenen Informationsveranstaltungen bekommt man praktische Tipps für den Familienalltag, wie etwa zum Thema „Trotz“ oder „Familie digital“. Bei den Veranstaltungen über „Pubertät – Dauerstress oder Chance?“ werden auch Themen älterer Geschwisterkinder angesprochen. Bei anderen Angeboten kommen Eltern und Kinder miteinander in Bewegung, so gibt es Yoga für die Großen und „Kids Power“ Bewegungsförderung für die Kleinen. Handwerkliches Geschick und das Gespür für die schöne Form kommen bei verschiedenen Kreativangeboten zur Geltung. In der Weihnachtszeit wird zum gemeinsamen Basteln und Backen eingeladen. Speziell für Väter und Kinder gibt es einen Workshop, in dem man ein Insektenhotel bauen kann. Gleichfalls im Programmheft enthalten sind Termine für Feste und (Kleider-Trödel-) Märkte, die regelmäßig viele Besucher anziehen.

Die Informationsveranstaltungen werden von fachkundigen Referenten, und häufig mit Unterstützung von Kooperationspartnern wie der Evangelischen Beratungsstelle oder der Evangelischen Familienbildungsstätte gestaltet.