Die „Ladies4Mülheim“ haben 3000 Euro für die vom Hochwasser betroffenen Familien ohne Elementarversicherung der Straße "Durch die Aue" gespendet.

Die Spende wurde an den Bürgerverein "WIM - Wir in Mintard" übergeben. "Wir freuen uns, dass wir so ohne großen bürokratischen Aufwand in dieser besonders schwierigen Situation etwas helfen konnten“, sind sich die Ladies einig. Auf dem Bild (von links): Sandra Bierdel, Vorsitzende WIM und WIM-Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Zentgraf, Elke Oesterwind, Birgit Pörschke und Sabine Dreiling-Beitz von „Ladies4Mülheim“.