M H F C - Newsletter - Ausgabe 04-2019 - was bisher geschah



Wer hat eigentlich Weihnachten erfunden?

Betrachtet man zur Weihnachtszeit die durch Werbegemeinschaften festlich geschmückten

Plätze und Straßen, die weihnachtlich dekorierten Schaufenster und Geschäftsauslagen, könnte man

meinen, die Geschäftsleute - stimmt natürlich nicht. Die köstlichen Aromen und Düfte der Weihnachtsmärkte signalisieren uns, dass Weihnachten nicht mehr weit ist. In diesem Zusammenhang ist die Frage erlaubt, wieso wir exakt am 25. Dezember Weihnachten feiern?

Wurde Jesus Christus wirklich in der Nacht zum 25. Dezember geboren? Wer hat dieses Datum festgelegt? In der Bibel findet sich kein Beleg für dieses Datum. Biblischen und anderen Hinweisen zufolge soll der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria am 25. März die Geburt ihres Sohnes angekündigt haben. Legt man 9 Monate Schwangerschaft zugrunde, dann fällt das Geburtsdatum von Jesus Christus auf den 25. Dezember.

Auch für andere Völker in der Welt hat der 25. Dezember eine besondere Bedeutung. In Vorderasien feiert man an diesem Tag die Geburt des indischen Lichtgottes. Die Römer ehrten am 25. Dezember ihren unbesiegbaren Sonnengott Saturn. Für die Germanen war der 25. Dezember der Tag der

Sonnenwende. Die Sonnenwende wurde mit großen Leuchtfeuern gefeiert.

Erst im 4. Jahrhundert legten die Kirche und Kaiser Theodores offiziell den 25. Dezember als Tag der Geburt von Jesus Christus fest. Unser Weihnachtsfest erstreckt sich heute über 3 Tage, 24.-26. Dezember.

Einer der schönsten Weihnachtsbräuche ist der festlich geschmückte Tannenbaum mit Lichtern, bunten Kugeln und Lametta. Schon die antiken Römer verschenkten zu besonderen Anlässen Zweige und Kränze von Nadelbäumen. Das sollte Glück und Schutz bringen. Im Christentum weitete sich dieser Brauch rasant aus. Bäume, Zweige und Kränze galten als Zeichen des ewigen Lebens. Man brachte Zweige an Häusern an, um sich vor Unheil zu schützen. Mitte des 14. Jahrhunderts holten die Menschen ganze Nadelbäume aus den Wäldern und stellten diese vor ihren Häusern auf. Bereits Anfang des 14. Jahrhunderts schmückten Bäckergesellen im Breisgau ihre Bäume festlich mit Obst, Nüssen und Lebkuchen. Erst um 1800 zog der Baum ins Wohnzimmer ein. Nicht allen Christen war dieser „heidnische“ Weihnachtsbrauch Recht. Martin Luther setzte sich für den Weihnachtsbaum

ein und machte somit unseren heutigen Christbaum in ganz Deutschland berühmt.

Heute sitzen wir alle gerne unter einem festlich geschmückten Christbaum, genießen die besondere Atmosphäre und feiern mit unseren Liebsten ein herrliches Fest!

Gleiches und ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen und Ihren Familien der M H F C.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Detlev Schierok

(Clubleiter M H F C)

M H F C besucht Weihnachtmärkte in Bernkastel-Kues und Trier

Sargenroth, 29.11. - 01.12.2019

Im Zeitraum vom 29.11.-01.12.2019 war der MHFC wieder auf großer Fahrt. Insgesamt 17 Mitglieder

nahmen an der Weihnachtsmarkttour teil. Der 1. Zielort der Reise war die Waldjugendherberge

„Sargenroth“ in Rheinland-Pfalz. Nach Bezug der Zimmer und einem leckeren Mittagessen besuchte

die MHFC-Reisegruppe den Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues. Das mittelalterliche Städtchen

mit seinem historischen Stadtkern aus Fachwerkhäusern verzaubert die Besucher mit romantischem Charme. Der Weihnachtsmarkt lockt die Besucher jedes Jahr mit weihnachtlichen Düften, die Lust auf Glühwein und viele köstliche Leckereien machen. Nach einem fantastischen Nachmittag in Bernkastel-Kues kehrte die Reisegruppe bestens gelaunt wieder zur Jugendherberge „Sargenroth“ zurück. Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, trat die MHFC-Reisegruppe die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Trier an. Neben dem Weihnachtsmarkt beeindruckte das römische Stadttor „Porta Nigra“ und der mächtige Trierer Dom die MHFC-ler. Wie auch schon in Bernkastel-Kues erlebte die Reisegruppe auch in Trier einen wunderschönen Tag. Nach Rückkehr in die

Jugendherberge besuchten noch einige MHFC-Mitglieder den Weihnachtsmarkt in Sargenroth.

Andere Mitglieder vergnügten sich im warmen Schwimmbad der Jugendherberge. Nach dem Abendessen beendete eine kleine Weihnachtsfeier mit Programm die wundervolle MHFC-Weihnachtsfahrt 2019. Auch im nächsten Jahr wird der MHFC wieder eine Weihnachtsfahrt durchführen.

Untertitel für Bild 3:

Die MHFC-Reisegruppe vor der Porta Nigra

Untertitel für Bild 4:

Der Trierer Dom

Untertitel für Bild 1 und 2:

Der mittelalterliche Stadtkern von Bernkastel-Kues