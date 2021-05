HEUTE: Kunsthaus Mülheim e.V. (Künstlerhaus in Styrum Meißelstraße)

In der Kunststadt Mülheim wirken mehrere hundert Künstler*innen in ihren Ateliers oder in Ateliers in den Nachbarstädten.

Kostengünstige Ateliers in Mülheim an der Ruhr gibt es reichlich

Vor gut 12 Jahren hatte eine Künstlergruppe die Idee neben den seit 2010 öffentlich geförderten 6 Ateliers im Schloss Styrum dort in der Nähe weitere Ateliers für 6 Kunstschaffende mit öffentlichen Mitteln von der Stadt zu fordern.

Das zweite städtische KUNSTHAUS in der Meißelstraße 28

hier aktuelles Foto mit Brandschutztreppen

hier aktuelles Foto mit Brandschutztreppen

Zweckverein im Jahr 2008 gegründet



Am 15. Januar 2008 kamen folgende Kunstschaffende aus Mülheim und Umgebung zusammen: Barbara Schöttle, Barbara Deblitz, Peter Flach, Wulf Golz, Peter Helmke, Vera Herzogenrath, Werner Nekes (1944-2017), Heiner Schmitz, Klaus Urbons und Alexander Voß zusammen. Sie gründeten in Abwesenheit von Ursula Graeff-Hirsch, Ralf Raßloff und Imre Vidék den Verein Kunsthaus Mülheim e.V. mit Sitz in Mülheim an der Ruhr

hier aktuelles Foto Seitenansicht mit Nebengebäuden

hier aktuelles Foto Seitenansicht mit Nebengebäuden

Ziel des Vereins Kunsthaus Mülheim e.V. ist es, Künstler*innen weiteren kostengünstigen Atelierraum in Styrum zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres Atelierprojekt in Styrum ist mit der sog. ARTRONAUT in der ehemaligen Holzhandlung Breuer, Oberhausenerstraße 225 geplant. Damit ständen allein in Styrum über 30 kostengünstige Ateliers zur Verfügung.

hier aktuelles Foto der Rückseite zum ehemaligen Schulgarten

hier aktuelles Foto der Rückseite zum ehemaligen Schulgarten

Die Mülheimer Kunstvereine Makroscope e.V. mit den Ateliers in der Friedrich-Ebert-Str. 48, der Mülheimer Kunstverein KKRR mit dem Atelierhaus Mülheim Mitte in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle am Innenstadtpark „Ruhranlage“, das AtelierhausM40 im Muhrenkamp 40 das Atelierhaus„Hausfünfundzwanzig“ in der Wertgasse 25 oder das Atelier zwo 7 in der Oberstraße 27 sehen mit den neuen Möglichkeiten in Styrum und den Ausstellungsmöglichkeiten im ehemaligen Tengelmann-Gelände in der Wissol-Straße eine Brücke zu den zahlreichen Ateliergemeinschaften in Duisburg und Oberhausen, wo bereits ein reger Austausch stattfindet. Im Duisburger Künstlerbund sind zahlreiche Mülheimer Kunstler*innen schon seit Jahren aktiv. Künstler*innen kennen eben keinen Lokalpatriotismus.

Zeitpunkt der Vermietung Meißelstraße 28 durch die Stadt steht noch nicht genau fest



Die Entscheidung über eine konkrete Vermietung an Kunstschaffende obliegt seit einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2012 der Mülheimer Politik - an einem nachhaltig auch finanziell tragbaren Modell wird seither mit Fachleuten gearbeitet.

hier aktuelles Foto der Frontseite zum ehemaligen Schulhof

hier aktuelles Foto der Frontseite zum ehemaligen Schulhof

