Jetzt wird’s bunt in Mülheim an der Ruhr

Der aktive Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr – kurz KKRR organisiert nicht nur wöchentliche Exkursionen zu den kulturellen Highlights in der Region und in den Nachbarländern, sondern auch zahlreiche museale Ausstellungen, Führungen und Künstlergespräche im Herzen der quirligen Kunststadt im grünen Ruhrtal.

Jahresthema 2022 wird in Kürze verabschiedet.

Mitgliederversammlung des Mülheimer Kunstvereins KKRR in der Villa Schmitz-Scholl - Stammhaus der Tengelmann-Gründerfamilie - heute RUHRKUNSTHALLE mit der Ruhr Gallery Mülheim

Der Mülheimer Kunstverein KKRR wird auf der kommenden ordentlichen Mitgliederversammlung und dem 10-jährigen Stiftungsfest des jungen Vereins das Jahresthema 2022 verabschieden.

Im Kunstjahr 2022 stehen nicht nur spannende Jubiläen an, auch wird mit Spannung die Wiedereröffnung des seit 2018 pausierenden Kunstmuseums am Synagogenplatz 1 erwartet.

Der Verein hatte u.a. auf seiner letzten Mitgliederversammlung als neue Namensgebung des städtischen Kulturortes "MUSEUM ZIEGLER" vorgeschlagen - als Hommage an die Familie Ziegler, die zahlreiche berühmte Kunstwerke gestiftet hat. Auch hofft der Mülheimer Verein, dass in dem weitläufigen ehemaligen kaiserlichen Postamt eine Dauerausstellung für die lokalen Kunstschaffenden eingerichtet wird, die ohne Eintritt zugänglich sein soll.

Zum Start in das Kunstjahr 2022 findet wieder die traditionelle Wintergalerie mit Accrochage im Kulturmuseum Mülheim – kurz KuMuMü statt. Die Ausstellungsmacher zeigen wieder „Große Talente und große Namen“ zeitgenössischer Kunst in den Räumlichkeiten der RUHRKUNSTHALLE in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle – direkt am Innenstadtpark „Ruhranlage“ gelegen. Der Eintritt und alle Führungen sind dort immer frei – E-Bikes können kostenlos parken und laden.

Mülheim KOMMT! Kommt nach MÜLHEIM!

Heute schon gestaunt was Mülheim alles bietet?

Der 2012 gegründete Mülheimer Kunstverein entwickelte u.a. die moderne Web-Applikation "Kult-App-MH", die täglich aktualisiert wird mit allen wichtigen kulturellen Links - kleinen und großen Events in der quirligen Kunststadt Mülheim im Ruhrtal in der über 350 Kunstschaffende erfolgreich tätig sind.

