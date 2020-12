Auch im Jahr 2021 ruft die „Mülheimer Partnerschaft für Demokratie“ interessierte Personen dazu auf, eine Förderung für ihre Projekte zum Thema Vielfalt und Demokratie zu beantragen. Die Bewerbung für eine Förderung ist ab sofort bis zum 24. Januar möglich.



Bereits im fünften Jahr bekommen Initiativen, freie Träger oder Vereine die Möglichkeit, im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ eine Projektförderung zu erhalten. Im Mittelpunkt steht die Stärkung eines vielfältigen, gewaltfreien und demokratischen Miteinanders in Mülheim an der Ruhr. So konnten in der Vergangenheit Theaterstücke, kreative Kunstangebote oder Workshops von Schulen, Vereinen oder Migrantenorganisationen umgesetzt werden.

Dabei standen Themen wie die Diversität, Rassismus und Erinnerungskultur im Vordergrund. Durch die Projekte konnten neue Begegnungen ermöglicht und aktuelle gesellschaftliche Themen bearbeitet werden. Bis zum 24. Januar gibt es die Möglichkeit, einen Antrag auf Förderung zu stellen. Die Koordinierungs- und Fachstelle der „Mülheimer Partnerschaft für Demokratie“ hilft gerne dabei. Der Ansprechpartner ist Jonas Greschner (E-Mail: demokratieleben@cbe-mh.de, Telefon: 0208/97068212).

Die Stadt Mül­heim an der Ruhr setzt die „Part­ner­schaf­t für De­mo­kra­tie“ ge­mein­sam mit dem Cen­trum für bür­ger­schaft­li­ches En­ga­ge­ment im Rah­men des Bun­des­pro­gramms „De­mo­kra­tie le­ben!“ um.