Der Verein Kultur & Reisen, hat am Donnerstag, den 15. Oktober um 19:00 Uhr, in der Vereinsgaststätte des VfB Speldorf (Sportplatz Saarner Straße 326), seinen nächsten Reisestammtisch.

Themen werden u.a. sein Informationen über den Verein; Rückblick auf die Reise in den Allgäu; Nähere Einzelheiten über die anstehende Flusskreuzfahrt von Wolfsburg nach Bremerhaven, sowie Informationen über die Reisen im Jahr 2021.

Freunde und Gäste sind bei vorheriger Anmeldung herzlich willkommen.

Nähere Informationen erhält man von Armin Neumann Tel.: 0208-3779136