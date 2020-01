Mit einer großen Party wollten die diesjährigen Kinderprinzen und ihr Gefolge am morgigen Sonntag, 5. Januar, im Autohaus Extra in die Session starten. Nun trauern nicht nur die Karnevalisten: Hermann-Josef Hüßelbeck, Bezirksbürgermeister von Saarn und gemeinsam mit seiner Frau Gabi seit Jahren Adjutant der Nachwuchstollitäten, ist am Freitag, 3. Januar, überraschend verstorben.

Ein ausführlicher Nachruf folgt.