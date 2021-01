In den letzen Wochen wurde das Klagelied der Künstler immer lauter – sie können ihren ursprünglichen Beruf nicht mehr wie gewohnt ausüben und müssen auf andere Erwerbsmöglichkeiten ausweichen.

Die Gattung der bildenden Künstler (Malerei, Bildhauer, Fotografen) hat es da etwas leichter, sie schaffen gute Qualität, die auch in Krisenzeiten sehr gefragt ist. So manches frische Gemälde erfreute so auch in Corona-Zeiten die Kunstliebhaber in der Stadt Mülheim an der Ruhr.

„Jammern schafft Distanz“ sagen auch Psychologen – daher hat der Mülheimer Künstlerbund-MKB von Anfang an auf Qualität gesetzt und stimmt nicht in den Ruf nach Spendengeldern und öffentlichen Mitteln mit ein – alle Ausstellungen im Jahr 2020 fanden aus eigener Kraft mit großem Erfolg unter strengsten Vorkehrungen statt – zuletzt wurden an den Tagen der OFFENEN ATELIERS 2020 und den MÜLHEIMER KUNSTTAGEN 2020 nur einzelne Haushalte in den jeweiligen Künstlerateliers zugelassen – so konnten die Kunstbegeisterten in Ruhe ihr Lieblingsbild aussuchen und direkt vom Künstler kaufen.

Auf Wunsch Probehängung im eigenen Heim

Vielfach wurden die Kunstwerke zunächst zur Probe in der jeweiligen Wohnung gehängt und zusammen mit dem Kunstschaffenden „ins rechte Licht“ gesetzt – so mancher alte Wohnzimmerschrank ist verschwunden – dort prangt jetzt eine großformatige Malerei und erfreut jeden Tag den Betrachter.

Auch im Kunstjahr 2021, das überall als Hommage an Joseph Beuys zelebriert wird, sind wieder zahlreiche Ausstellungen und Events in der Kunststadt Mülheim im grünen Ruhrtal geplant.

WINTERGALERIE vom 17. Januar bis 21. Februar 2021 in den Ateliers Plakatankündigung zur 10. Wintergalerie in der Kunststadt Mülheim (Design Klaus Wiesel)

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR Ruhrstr. 3)

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Folgende Mitglieder des Mülheimer Künstlerbundes präsentieren frische Arbeiten in ihren Ateliers: Hans Arts, Heidi Becker, Manfred Dahmen, Aliv Franz, Janina Funken, Lubens (alias Lukas Benedikt Schmidt), Martin Sieverding, Klaus Wiesel, Ali Yadegar-Youssefi und Brigitte Zipp öffnen ihre Ateliers zur 10. Wintergalerie, die nunmehr bereits seit 2012 jährlich in Mülheim stattfindet.

Der Mülheimer Künstlerbund bittet um Terminabstimmungen der Haushaltsbesuche hier unter dem Link:

Über den Mülheimer Künstlerbund – MKB

Der Mülheimer Künstlerbund - MKB wurde im Jahr 2015 gegründet. Er erhebt keine Gebühren oder Beiträge – jeder Kunstinteressierte kann sich einbringen. Geschäftsstelle und Ausstellungsbereiche befinden sich in der Delle 54-60 / Ruhrstraße 3, direkt am Innenstadtpark „Ruhranlage“. Dort können auch vom Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr – KKRR im „Kunsthaus Mülheim-Mitte“ Atelierräume angemietet werden (FON 0208 46949-567 oder Email: MKB@MlhmRhr.de).