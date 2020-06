Der Reit-Club Oberhausen bietet in den Sommerferien auf seiner Reitsportanlage in

OB-Dümpten, Bauerfeld 159, vier Sommercamps für Sechs- bis 15-Jährige an.

Mittwoch bis Freitag von 9.30 bis 15 Uhr lernen die Kinder Putzen, Pflegen, Reiten,

Spielen, helfen beim Stalldienst und können Ponykutsche fahren. Im Team lernen sie den Umgang mit dem Pony / Pferd kennen. Vorkenntnisse oder Vereinsmitgliedschaft sind nicht erforderlich.

Die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Hygiene- und Infektionsschutzregeln werden eingehalten.

Die Kosten inklusive Mittagessen und Getränken betragen 270 Euro. Die Buchung ist online möglich unter https://reitclub-oberhausen.reitbuch.com. Infos gibt es bei Susi Hinrichsen, Tel. 0157/32271606 (gerne auch per Whatsapp).