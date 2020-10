Die Chopper-Challenge von Bernd Nierhaus‘ „Rolli-Rockers Sprösslingen“ und Hammer-Werner zu Gunsten des Elternhaus für krebskranke Kinder in Essen wurde ein Erfolg.

Bei kühlem, aber sonnigem Wetter folgten nur wenige Helfer und Unterstützer dem Aufruf zur Spendenaktion. Das tat der da schon vorhandenen guten Laune der Organisatoren allerdings keinen Abbruch. Sie sammelten am Startplatz, dem Campus der Hochschule Ruhr-West bereits die erste Spende ein.

Begleitet von Polizeihauptkommissar Börsch ging es über den Radschnellweg RS1 in Richtung Essen. An den einzelnen Stopps gesellten sich einige weitere Mitstreiter dazu. Bis zum Ziel, der UNI-Klinik in Essen war die Truppe auf ein gutes Dutzend gestiegen. Die Anzahl der Teilnehmer war Bernd Nierhaus aber auch gar nicht so wichtig: „Entscheidend ist, dass wir doch einige Spenden gesammelt haben. Unter anderem auch durch den Aufruf in der MÜLHEIMER Woche.“ (Ausgabe vom Mittwoch 7.Okt. 20) erzählt Nierhaus.

Bisher sind durch diese gute Tat bereits 1.750€. für das Elternhaus in Essen zusammen gekommen. Doch das soll noch nicht das Ende sein.

Die Spendenaktion läuft noch einige Zeit weiter. Helfer können weiterhin noch per Überweisung spenden:

Rolli-Rocker-Sprösslinge e.V.

IBAN DE 71 3625 0000 0175 1033 17 bei der Sparkasse Mülheim

Verwendungszweck: Elternhaus