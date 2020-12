Wie alle sozialen Einrichtungen ist auch das Jugendzentrum Stadtmitte von vielen Einschränkungen betroffen. Trotzdem versucht das Team so vielen Menschen wie möglich eine Freude zu bereiten.

Mit den Kooperationspartnern der AWO, Komm-An NRW, der SPD Mülheim und durch die Förderung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, konnten kleine Päckchen für Kinder und Adventstaschen für in Not geratene Familien und Obdachlose verteilt werden. Zudem wurden Kunstwerke der Kinder und Jugendlichen des Jugendzentrums Stadtmitte ausgestellt und Geschenke an die kleinen Künstler verteilt.