Die Gedenkfeier für die Toten der beiden Weltkriege am Ehrenmal des Saarner Bürgervereins, konnte wegen der Corona Pandemie in diesem Jahr leider nicht mit den Geistlichen der Saarner Kirchengemeinden, den Fahnenabordnungen von Saaarner Vereinen und der musikalischen Umrahmung durch den Posaunenchor stattfinden.

Stattdessen legten fünf Vorstandsmitglieder den Ehrenkranz am Volkstrauertag in einer Gedenkminute am Ehrenmal des Saarner Bürgervereins ab.