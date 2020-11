Nicht nur in den Regalen stapeln sich die Gaumenfreuden, die das Fest versüßen. Nein, im REWE-Markt Scholand an der Essener Straße 50, stapeln sich auch die Wunschzettel wieder. 100 Kinderwünsche möchte das Ehepaar Scholand mit seinem Team erfüllen. Zum wiederholten Male haben sie sich dazu mit dem VKJ, Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V. zusammengetan.

Bereits seit vielen Jahren erfreut sich die Weihnachtsaktion bei den Kunden großer Beliebtheit. Christiane Scholand organisiert die Aktion Jahr für Jahr mit ihrem Team in der Vorweihnachtszeit. Dabei werden mithilfe der REWE-Kunden Geschenke für die Kinder aus verschiedenen VKJ-KiTas gesammelt. In diesem Jahr durften die Kids aus den VKJ-Kinderhäusern Entdeckerland und Kleine Kröten ihre Wünsche nennen. "Der VKJ hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass kein von ihm betreutes Kind an Weihnachten leer ausgehen soll, denn leider bekommt längst nicht jedes Kind ein Geschenk", erläutert Sonja Backhaus, Leiterin vom VKJ-Familienzentrum Kinderhaus Entdeckerland. Der VKJ betreut in insgesamt 25 Kindertagesstätten in Essen und Mülheim an der Ruhr rund 1.800 Kinder aus allen sozialen Schichten.

Wunschzettel pflücken - Herzenswunsch von Kids erfüllen

Wer dazu beitragen möchte, dass an Weihnachten kleine Herzenswünsche für die VKJ-Kinder in Erfüllung gehen, spricht die Mitarbeiter im Markt einfach an. Dann gibt's einen der begehrten Wunschzettel. Den darauf notierten Wunsch im Wert von 10 bis 15 Euro soll man dann erfüllen und das verpackte Geschenk mitsamt Wunschzettel wieder bei REWE Scholand abgeben. "Wir freuen uns, dass es in diesem turbulenten Jahr wieder gelingt, Kinderwünsche zu erfüllen. Unsere Kunden haben schon nach den Wunschzetteln gefragt und es ist toll, dass wir den Kindern etwas Normalität ermöglichen können", sagt Christiane Scholand. Dass das in diesem Pandemie-Jahr nicht selbstverständlich ist, weiß auch VKJ-Geschäftsführerin Vera Hopp. "Schon jetzt ein ganz dickes Dankeschön an das REWE-Team und die Kunden, die uns seit vielen Jahren so sehr unterstützen", sagt sie.