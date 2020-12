Aktion "Landwirte verteilen mit leuchtenden Traktoren"

„Land schafft Verbindung“ (LsV) ist eine neue Vereinigung von Landwirten, um gemeinsam Ziele besser umsetzen zu können. Um Aktionen und Demos schlagkräftig und organisiert durchführen zu können, hat sich im Juni diesen Jahres in NRW der Verein LsV NRW e.V. gegründet. Die landesweite Aktion am 5. Dezember „Ein Funken Hoffnung“ war spektakulär und als Demo angemeldet.

An die 4.000 Landwirte in NRW hatten sich organisiert, 32 Traktoren mit Fahrern und Beifahrern allein am Startpunkt in Essen. Gemeinschaftlich ging es in zwei Gruppen quer durch die Essener Innenstadt zu Kindereinrichtungen – wie Spatzennest, McDonald-Haus, das Heim der Funke-Stiftung oder der Elterninitiative krebskranker Kinder. Die Heime wussten Bescheid. Die kleinen Geschenke konnten vor der Tür übergeben werden. Christiane in der Beeck-Bolten war mit ihrer 10-jährigen Tochter auf einem ihrer zwei Traktoren vom Dümptener Bauernhof mit dabei. Auch Friedrich von der Bey vom Dieckerhof an der Stadtgrenze Mülheim/Oberhausen war mit zwei Traktoren mit im Zug durch die Essener Innenstadt.

Zuvor hatten die Landwirte zu Sachspenden aufgerufen: So konnten am Samstag kleine Trettrecker, Äpfel oder Schoko-Nikoläuse an glückliche Kinder verteilt werden. Christiane in der Beeck-Bolten: „Wir haben mit unserer einmaligen Aktion viel Freude bereitet.“ Sie wusste, dass es manchen Einrichtungen an Geld mangelte, um solche zusätzlichen Geschenke zum Nikolausfest aufbringen zu können. Viele glückliche Kinder in Essener Kindereinrichtungen konnten erreicht werden. Um 21 Uhr endete die bunte Traktoren-Lichtershow der Landwirte.

Nach Weihnachten gönnt sich Familie in der Beeck vom Dümptener Bauernhof eine Auszeit, ist aber ab dem 6. Januar mit dem Ladenverkauf wieder für alle Kunden da – immer mittwochs bis freitags von 13 bis 18.30 Uhr.