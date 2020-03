Am Wochenende des 7./8. März kam in Dresden der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung zusammen. Die Delegierten wählten hierbei erneut Christian Müller, Inhaber von Saarner Optik in Mülheim an der Ruhr, zum Vize-Präsidenten des Verbandes.

In seinem Betrieb auf der Düsseldorfer Straße in Mülheim-Saarn hat sich Christian Müller unter anderem als Kontaktlinsenspezialist überregional einen Namen gemacht. Als Optometrist verkörpert er zudem, wofür er auch berufspolitisch auf nationaler wie internationaler Ebene einsteht, nämlich die stete Weiterentwicklung des Berufsstandes der Augenoptiker.

Die Delegierten des ZVA wählten den Mühlheimer, der neben seiner Tätigkeit beim Bundesinnungsverband auch stellvertretender Vorsitzender des Augenoptiker- und Optometristenverbandes in Nordrhein-Westfalen ist, nun erneut mit einer überzeugenden Stimmenmehrheit von 95 Prozent zu ihrem Vize-Präsidenten und bestätigten ihn damit bereits zum vierten Mal in seinem Amt.