Das Wetter ist schön, die Wagen sind schmutzig, aber Autowäsche war in den letzten Tagen nicht möglich, da in der letzten Allgemeinverfügung der Stadt auch Waschstraßen ebenso wie übrigens Floristen angehalten waren, ihre Geschäfte zu schließen. Das hat sich seit Montag geändert. Denn die Verordnung des Landes von Sonntag geht nicht so weit wie die städtische Verfügung und hebt diese dadurch wieder auf. Deshalb gibt es jetzt wieder Blumenverkauf, und auch die Waschstraßen öffnen wieder.

Das freut auch die Betreiber von Clean Car, die am heutigen Mittwoch ab 14 Uhr die Waschstraße wieder in Betrieb nehmen. In Heißen, Langekamp 1, kann man dann zumindest seinen Wagen selber waschen und durch die Waschstraße fahren, wobei natürlich Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen. Der Service Car Cosmetic bleibt aber weiter geschlossen.