Die gesamten Asphaltflächen der Moritzstraße, zwischen der Düppelstraße und der Friesenstraße, sowie ein Teilbereich der Friesenstraße in Mülheim werden ab Mittwoch, 11. November, bis Sonntag, 22. November, instand gesetzt. "Während der Bauzeit ist die fußläufige Erreichbarkeit der Hauszugänge durchgehend gegeben.", heißt es in der Presseinfo.

Die Linie 128 und NE2 werden in beide Richtungen über die Hauskampstraße geführt. Die bestehende Haltestelle (H) "Bahnhof Styrum" wird dabei zum Ersatz für die (H) Rolandstraße.

Auf der Hauskampstraße wird, zwischen Siegfriedbrücke und Moritzstraße, eine Ersatzhaltestelle für die (H) Medl eingerichtet. Die (H) Schloß Styrum wird für die FR Mülheim auf die Höhe der Hauskampstraße 59 verlegt, die FR Oberhausen entfällt.

Bürgerbus

Die (H) Rolandstraße wird zur Ersatz (H) Limburgstraße 14 verlegt.

Die (H) Eisenstraße, wird zur gegenüber liegenden Straßenseite verlegt.

Die (H) Schloß Styrum wird zur Ersatz (H) Eisenstraße verlegt.

Die (H) Meißelstraße wird auf die Meißelstraße 55 verlegt.

Die (H) Sedanstraße wird zur Ersatz (H) Meißelstraße 55 verlegt.

Grafische Darstellung

Eine grafische Darstellung der Haltestellen einsehen kann man unter: www.muelheim-ruhr.de

Die betroffenen Verbindungsstraßen zwischen der Hauskampstraße und der Moritzstraße werden so beschildert, dass die Erreichbarkeit von der Hauskampstraße aus durchgehend gegeben ist.

Zwei Vollsperrungs-Abschnitte

Für eine möglichst geringe Bauzeit erfolgt die Bauumsetzung in zwei Vollsperrungs-Abschnitten.

1. Bauabschnitt von Mittwoch, 11. November, bis Montag, 16. November



Vollsperrung zwischen der Kreuzung Sedanstraße/Burgstraße bis einschließlich der Einmündung der Eberhardtstraße.

Die Anlieger der Burgstraße und südlichen Meißelstraße können von Mittwoch, 11. November, bis Freitag, 13. November, über die Kreuzung Burgstraße/Sedanstraße in Richtung Oberhausener Straße Ein- und Ausfahren.

Am Samstag, 14. November, und Sonntag, 15. November, ist die Ein- und Ausfahrt für obige Anlieger nur über die Umleitung Hauskampstraße-Steinkampsstraße-Friesenstraße-Moritzstraße-Meißelstraße möglich.

Anlieger der Moritzstraße können die Moritzstraße zwischen Eberhardtstraße und Sedanstraße zum Be- und Entladen befahren.

Am Montag, 16. November, erfolgt die abschließende Markierung mit der vorherigen Verkehrsführung von Mittwoch, 11. November, bis Freitag, 13. November. "Die Verkehrsfreigabe ist für Montagabend geplant.", heißt es weiter.

Am Dienstag, 17. November, erfolgt der Umbau der Sperreinrichtung und Verkehrsführung.

2. Bauabschnitt von Mittwoch, 18. November, bis Sonntag, 22. November

Vollsperrung der Moritzstraße westlich der Eberhardtstraße bis zur Friesenstraße und der Friesenstraße bis zur Steinkampstraße.

Marktcenter und RWW sind über die Steinkampstraße-Moritzstraße erreichbar. "Eine Verkehrsfreigabe wird für Samstagabend angestrebt.", heißt es in der Ankündigung.

Für beide Bauabschnitte gilt ...

"Für beide Bauabschnitte gilt, dass innerhalb der gesperrten Bereiche der Moritzstraße keine öffentlichen Stellplätze vorhanden sind. Private Stellplätze und Zufahrten können nicht erreicht werden, so dass sie ihr Kfz zur Nutzung außerhalb der Sperrabschnitte der Moritzstraße parken müssen.", heißt es weiter.

Müllabfuhr der Moritzstraße

Die Regelung zur Müllabfuhr der Moritzstraße wird auf www.muelheim-ruhr.de nachgereicht.

Bauzeit, Halteverbote, Infos

"In der Bauzeit ist es erforderlich sämtliche Fahrzeuge aus dem obigen Bereich zu entfernen, um einen reibungslosen Ausbau durchführen und Verschmutzungen an Fahrzeugen ausschließen zu können. Den aufgestellten Haltverboten ist unbedingt Folge zu leisten.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu den Baumaßnahmen oder deren Ablauf haben, wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Ansprechpartner. Wir werden sicher eine beiderseitig befriedigende Lösung finden.

Für die baubedingten Beeinträchtigungen und eventuelle witterungsbedingte Bauzeitverzögerungen bitte ich Sie um Ihr Verständnis.", so Matthias Katte vom Bau von Straßen, abschließend. Erreichbar ist er unter Telefon 0208/455-6631.