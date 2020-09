Im bundesweiten Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ruft ver.di bundesweit am Dienstag, 29. September, zu einem Warnstreik auf. Auch die Ruhrbahn, die in Mülheim und Essen fährt, wird bestreikt. Die Verkehrsgesellschaft geht von einem ganztägigen Streik von Betriebsbeginn bis Betriebsende aus.



Die Ruhrbahn macht ihre Fahrgäste darauf aufmerksam, dass in dieser Zeit keine Busse und Bahnen fahren werden. Da voraussichtlich auch die benachbarten Verkehrsunternehmen bestreikt werden, wären auch die städteübergreifenden Linien betroffen.

S-Bahnen fahren

Die Regional- und S-Bahnen fahren innerstädtisch die Bahnhöfe an und können ausfallende Bus- und Bahnverbindungen eventuell ersetzen. Als Beispiel nennt die Ruhrbahn für Essen folgende Verbindungen: Statt Tram 109 Steele / Richtung Hbf die S 9. Statt Bus 142 Kettwig / Richtung Innenstadt die S 6. Statt Tram 101/103 Borbeck / Richtung Innenstadt die S9/RE 14.

Mit den S-Bahnen S1 und S3 erreicht man von Mülheim Hbf aus die Bahnhöfe MH-West und MH Styrum sowie die Nachbarstädte Essen, Duisburg und Oberhausen mit den RegionalExpress-Linien RE1, RE2, RE6 und RE11.

ver.di fordert einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste.In NRW geht es dabei um die Arbeitsbedingungen von 30.000 Beschäftigten. ver.di fordert hier deutliche Verbesserungen im Bereich der Arbeitszeitregelungen und der Eingruppierung.