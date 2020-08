Der am Flughafen gestrandete Circus Altano sagt angekündigte Vorstellungstermine für August ab, da Spendenaufrufe in den Medien für die notleidenden Tiere und Mitarbeiter nur geringen Erfolg gebracht haben.



Geplant waren einige kostenlose Vorstellungen für Spender, die den Circus Altano auch in den vergangenen Monaten schon aktiv unterstützt haben.

Der Zirkus wird nun in den ersten beiden Septemberwochen - vom 2. bis 13. - die kostenfreien Vorstellungen nachmittags in der Woche und bezahlte Aufführungen an den Wochenenden anbieten. Die neuen Termine sind mittwochs und donnerstags um 16 Uhr (kostenfrei), freitags und samstags um 16 Uhr sowie sonntags um 11 und 14.30 Uhr (kostenpflichtig). Am Sonntag, 13. September, soll der letzte Vorstellungstag sein, daher gibt es dann nur die 11 Uhr-Vorstellung.