Gewerbeflächen in Mülheim an der Ruhr sind rar. Der Mülheimer OB und einige Unternehmen haben nun ihre Absicht erklärt, ein 45 Hektar großes Areal mit dem Schwerpunkt auf gewerbliche Nutzung zu entwickeln. Hanns-Peter Windfeder, Vorstandsvorsitzender des Unternehmerverbandes Mülheimer Wirtschaft kommentiert den Vorgang.

„Die Ankündigung einer 45 Hektar großen Potenzialfläche an der Ruhr begrüßen wir als Unternehmerverband außerordentlich. Oberbürgermeister Marc Buchholz hat Wort gehalten und die Kontaktanbahnung zur Chefsache gemacht. Zusammen mit Wirtschaftsförderer Felix Blasch hat der OB geliefert. Dieses drängende Thema steht bei uns seit Jahren ganz oben auf der Agenda. Mit der Stadt Mülheim, der Friedrich-Wilhelms-Hütte, Thyssenkrupp Schulte, Thyssenkrupp Materials Services und Aldi Süd sowie der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft haben Spieler zusammengefunden, die dieser Stadt eine dringend notwendige Perspektive in Sachen Gewerbeflächen bieten können" lobt Hanns-Peter Windfeder, Vorstandsvorsitzender des Unternehmerverbandes Mülheimer Wirtschaft.

Und ergänzt: "Natürlich ist ein LOI noch nichts fixes, aber jede Reise fängt mit dem wichtigen ersten Schritt an und der ist jetzt gemacht. Neben Flughafen und Tengelmann-Gelände gilt es jetzt, für diese Potenzialfläche die Planungen schnellstmöglich voranzutreiben. Der mehr als bedrohliche Notstand bei den Gewerbeflächen lässt Mülheim hier auch gar keine andere Wahl. Der vorgesehene städtebauliche Wettbewerb muss deshalb die angestrebte gewerbliche Nutzung der Fläche in den Mittelpunkt stellen – und gegen mögliche Begehrlichkeiten immun sein. Diese Fläche ist ein Filetstück, das auch moderne industrielle Nutzung erlaubt. Für den traditionellen Industriestandort Mülheim an der Ruhr ist dies eine elementare Chance, sich zukunftsfähig aufzustellen. Als Unternehmerverband werden wir den weiteren Prozess sehr gerne eng und konstruktiv begleiten.“