Die ISG lädt am Sonntag zum Neujahrsempfang ein

Einen guten Start in das neue Jahr wünscht die Styrumer Werbegemeinschaft (ISG) und lädt am Sonntag, 26. Januar, um 10 Uhr zum Neujahrsempfang in die Feldmannstiftung ein. Es wird kein großes Rahmenprogramm geben, so Georg Meurer (1. Vorsitzender der ISG): „Wir werden in einem Rückblick auf das vergangene Jahr unsere Vorhaben für 2020 absprechen.“ Neben den Mitgliedern sind auch weitere interessierte Styrumer Geschäftsleute herzlich eingeladen zu kommen.

Der Aufruf des Vorstandes der ISG, der Werbegemeinschaft beizutreten, hatte 2019 Wirkung gezeigt: Spontan zeigten sich sechs Geschäftsleute bereit, das Engagement der ISG zu unterstützen und traten dem Verein bei. Wünschenswert ist, wenn sich noch weitere Styrumer Geschäftsleute beteiligen würden. Ziel aller Werbegemeinschaften ist es, die Kaufkraft vor Ort zu stärken.