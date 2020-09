SWB setzt die Entwicklung ihrer Bestände in den kommenden Jahren konsequent fort. In seiner Sitzung am vergangenen Montag hat der Aufsichtsrat der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Investitionen in Quartiersentwicklungsmaßnahmen in Höhe von 160 Millionen Euro einstimmig zugestimmt.

Dabei setzt SWB im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung ihrer Quartiere auf verschiedene Varianten der Modernisierung. Alter und Qualität des Bestandes entscheiden letztlich über die einzelnen Maßnahmenpakete – auch innerhalb einer Siedlung: So werden rund 26 Millionen Euro in die Energetische Sanierung oder Großmodernisierung (Dämmung, Fensteraustausch, umweltfreundliche Heizung mit Brennwerttechnik) und 15 Millionen Euro in die Einzelmodernisierung (Modernisierung einer Wohnung bei Mieterwechsel) von 300 Wohnungen investiert. Das größte Investitionspaket mit rund 120 Millionen Euro ist für Neubauprojekte und Um- und Ausbaumaßnahmen veranschlagt.

"Unser Investitionsprogramm orientiert sich in wesentlichen Teilen an dem Wohnraumförderungsprogramm des Landes NRW. Wir gehen Wege, die moderne wohnungswirtschaftliche Aspekte beinhalten und stellen uns den vielfältigen und hohen Herausforderungen der Zukunft", erklärt Andreas Timmerkamp, Geschäftsführer SWB.

Besonders hervorzuheben ist, dass die SWB im benannten Zeitraum 429 Wohnungen neu errichtet, 215 davon sind öffentlich gefördert. Hinzu kommen 471 weitere Wohnungen, die umfassend modernisiert werden. 302 Wohnungen werden durch das Modernisierungsprogramm des Landes NRW finanziert und unterliegen somit einer 25- bis 30-jährigen Mietpreisbindung. So sichert das Unternehmen qualitätsvolles und bezahlbares Wohnen für alle Zielgruppen in Mülheim an der Ruhr. Ob jung oder alt, ob Familien oder Singles – mit passgenauen Zuschnitten findet so jeder die passende Wohnung. Immer im Fokus dabei: der Abbau von Barrieren, die ansprechende Gestaltung der Außenanlagen und eine energetisch nachhaltige Ausrichtung. 14 geplante Doppelhaushälften und zwei weitere Objekte mit je acht Eigentumswohnungen runden das Investitionspaket ab.

"Mit unseren verlässlichen Partnern arbeiten wir gemeinsam neben Mobilitätskonzepten auch am Einsatz regenerativer Energien. Diese stellen einen wesentlichen Baustein zur Erreichung unserer hohen ökologischen Ansprüche dar", betont Oliver Ahrweiler, Prokurist und Leiter Technik SWB.

Auch wirtschaftlich sieht es für die kommunale Wohnungsbaugesellschaft gut aus. So geht die Geschäftsführung auch in den kommenden Jahren von kontinuierlichen Jahresüberschüssen aus.