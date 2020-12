Jahresrückblick der WiK

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

ein denkwürdiges Jahr neigt sich dem Ende zu. Vieles war nicht möglich, da ein kleiner Virus namens „Corona“, viele Treffen und Veranstaltungen verhindert hat und die soziale Gemeinschaft sich andere Wege suchen musste.

Auch unser beliebtes WIK – Sommerfest fiel Corona zum Opfer. Das seit Jahren beliebte Gänseessen aus unserer Aktion „Gans schön shoppen“ konnte dieses Jahr auch nicht in gewohnter Form stattfinden. Stattdessen wurden 20 Gutscheine a 50 € ausgelost. Diese können in den uns zugehörigen Mitgliedsrestaurants eingelöst werden.

Wir möchten uns auch nochmals bei Ihnen, auch im Namen unserer Mitgliedsbetriebe bedanken, dass Sie den Firmen und Dienstleistern im Königreich Dümpten treu geblieben sind. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig füreinander da zu sein. So möchten wir auch einmal Danke sagen allen Ehrenamtlichen und Mitbürgern, die sich in dieser Zeit der Pandemie für das Wohl ihrer Nachbarn, Freunde, Familienmitglieder und Bürger unseres Stadtteils einsetzten.

Wir alle waren oft nur in Gedanken beieinander und so bleibt es wahrscheinlich noch für eine geraume Zeit. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien und Freunden von Herzen eine schöne und besinnliche Advent- und Weihnachtszeit. Kommen Sie alle gesund in das neue Jahr, in dem wir uns hoffentlich auch persönlich wiedersehen,

Ihr Vorstand der WIK – „Wir im Königreich“ Werbegemeinschaft Dümpten e.V.