Bereits seit der ersten Corona-Welle sind die Besuchsregelungen in Krankenhäusern stark eingeschränkt. Das St. Marien-Hospital in Mülheim hat angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens die Situation neu bewertet und entschieden, die Besuchszeiten auf unbestimmte Zeit auszusetzen.

„Die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeitenden steht an erster Stelle“, sagt Geschäftsführer Carsten Preuß. Der Wegfall der Besuchszeiten bedeute gerade für Menschen mit längeren Krankenhausaufenthalten deutliche Einschränkungen.

Ausnahmeregelungen

„Wir werden in medizinisch begründeten Fällen wie bisher Ausnahmeregelungen in der jeweiligen Klinik treffen,“ so Preuß weiter. Im Bestreben, den Regelbetrieb aufrecht zu erhalten, geht das St. Marien-Hospital daher mit äußerster Vorsicht vor und reduziert Kontakte auf ein Minimum.

Ziel und Tests

Ziel ist es, die besonders gefährdeten Menschen im Krankenhaus zu schützen. Wichtig zu wissen für alle Patienten, die zu geplanten ambulanten oder stationären Eingriffen ins Krankenhaus kommen: Alle Patienten werden vorab auf Covid-19 getestet. Es werden ausschließlich Patienten aufgenommen, die symptomfrei sind und negativ getestet wurden.

Auch zugelassene Besucher werden künftig im Einzelfall vorab auf Covid-19 getestet.