Das Jubiläum des "KUNSTHAUS MÜLHEIM MITTE" wird 2021 mit verschiedenen Aktionen am Innenstadtpark Ruhranlage gefeiert.

Wie alles begann

Mit der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 fiel auch der Startschuss für ein neues Kulturprojekt in der Stadtmitte von Mülheim: Die Kunst sollte wieder näher an die Ruhr rücken.

Mehrere Künstlergruppen aus Mülheim und Umgebung waren bereits auf der Suche nach günstigen Ateliers und Ausstellungsräumen. Das Kunstmuseum der Stadt Mülheim direkt an der Schlossbrücke musste damals Luxuswohnungen weichen und wurde 1994 kurzerhand in das historische Postamt verlegt.

Mülheimer Künstlerbund wollte möglichst direkt an der Ruhr arbeiten

Keine Aufnahmebeschränkungen - keine Beiträge

Jeder ist willkommen im Kunsthaus Mülheim Mitte

Jeder ist willkommen im Kunsthaus Mülheim Mitte Foto: MKB

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Eine Gruppe Mülheimer Kunstliebhaber suchte seit 2010 nach einer geeigneten Immobilie in der Innenstadt in Ruhrlage und wurde mit Hilfe der Immobilienabteilung der Sparkasse Mülheim bald fündig. Neben der alten Reichsbank, die zum Verkauf stand, untersuchte man auch das historische Stammhaus der Tengelmann-Gründerfamilie Schmitz-Scholl direkt am Innenstadtpark Ruhranlage in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle 54 -60.

Die Entscheidung fiel nicht schwer, dieses denkmalgeschützte Haus bot mit einem Seitenflügel über 1.000 Quadratmeter über 3 Etagen verteilt und somit genügend Platz um die Pläne zu verwirklichen.

Anfang 2012 zogen die ersten Künstler*innen in die renovierten Räumlichkeiten und Wohnateliers ein. Aktuell arbeiten dort 10 Kunstschaffende und weitere Gastkünstler.

Im Beuys-Jahr 2021 wird dort nun zünftig das 10-jährige Bestehen gefeiert. Das Programm wird auf der Webseite KUNSTHAUS MÜLHEIM MITTE veröffentlicht.

Mülheim - Stadt der Künstlerhäuser

Weitere Kunsthäuser in der Kunststadt im grünen Ruhrtal entstanden mit dem „Haus 25“ in der Wertgasse 25 oder dem „M40“ im Muhrenkamp 40 und mit dem „Makroscope“ in der Friedrich Ebert Straße 48. Die dortige Künstlergruppe erwarb kurzer Hand das bislang gemietete ehemalige Hotel Terminus von der Familie Prüßmann und richtete dort auch das Museum für Fotokopie, Künstlerwohnungen und Gemeinschaftsateliers ein.

Großes Angebot an günstigen Ateliers in der Kunststadt Mülheim

Verschiedene Gruppen bildender Kunst treffen sich regelmäßig im Kloster Saarn oder in den Räumen der Feldmann-Stiftung in Styrum und weiteren städtischen Einrichtungen.

Internationaler Atelierschwerpunkt soll in Styrum entstehen

- 14 städtische Ateliers und eine städtische Atelierwohnung

- 12 private Ateliers in einer Halle und Tiny-Künstlerappartments

Im Zuge der Kulturhauptstadt Ruhr wurden 2010 im Schloss Styrum 6 öffentlich geförderte Ateliers für professionelle Fotografen und bildende Kunstschaffende bereitgestellt – diese können von der Stadt Mülheim angemietet werden. Eine große Atelierwohnung befindet sich auf dem Dachboden der denkmalgeschützten Schlossanlage an der Moritzstraße 102.

Stadtrat will in Styrum weitere städtische Ateliers vermieten

8 weitere professionelle Künstler*innen hoffen seit 2008 auf erneute Hilfe der Stadt Mülheim – die denkmalgeschützte Grundschule an der Meißelstraße soll (soweit nicht mehr benötigt) an die Künstlergruppe KUNSTHAUS STYRUM e.V. übergeben werden. Dort können 8 große Ateliers (ehemalige Klassenräume) und 1 Künstlerwohnung angemietet werden.

Die derzeitige Koalition aus CDU und Grünen will lt. Koalitionsvertrag die erforderlichen öffentlichen Mittel für 8 Mietinteressenten des "Künstlervereins Kunsthaus Mülheim e.V. Styrum" bereitstellen.

Aber auch eine Privatinitiative im Stadtteil Styrum möchte den vielen weiteren Mülheimer Künstlerinnen und Künstlern helfen, günstigen Raum für ihr Schaffen zu finden – der Investor Heiner Breuer plant mit dem Projekt „ARTRONAUT – Space for Art“ die Vermietung weiterer Ateliers und Künstlerwohnungen auf dem Gelände seines ehemaligen Holzhandels neben der A40 an der Oberhausener Straße 225.

Bis zur Realisierung der Pläne arbeiten die noch aktiven professionellen Mülheimer Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers auch in leer stehenden Ladenlokalen oder in Künstlerhäusern der angrenzenden Nachbarstädte, soweit dies im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: Kunstkurse für Schulen - Praktika - Gastateliers - Artists in Residence - Ausstellungsmöglichkeiten - Musikdarbietungen - Lesungen - Diskussionen

Foto: MKB

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Mülheimer Künstlerbund – MKB im "Kunsthaus Mülheim Mitte":

FON: 0208 46949567 (Geschäftsstelle)

MAIL: Kunsthaus@MlhmRhr.de

WEB: https://Kunsthaus-Muelheim-Mitte.jimdosite.com

#KunsthausMülheimMitte #MülheimerKünstlerbund #KunststadtMülheim #MlhmRhr #Beuys100Mlhm