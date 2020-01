„Der Mülheimer Arbeitsmarkt stand 2019 gut da. Neben dem Anstieg der Beschäftigung, vor allem im Dienstleistungsbereich sowie im Gesundheitswesen, konnte die Arbeitslosigkeit weiterhin gesenkt werden und befindet sich auf einem historischen Tiefststand“, resümiert Jürgen Koch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Oberhausen/Mülheim.

Obwohl es 2019 weniger Stellenmeldungen der Unternehmen gab, sei dies noch keine wesentliche Eintrübung oder konjunkturelle Krise, so Koch. Sorge bereite jedoch die Entwicklung am Jahresende mit einem vermehrten Anstieg der Kurzarbeiter, der anzeigepflichtigen Entlassungen und der Insolvenzen. Das Thema Kurzarbeit betrifft aktuell vor allem die exportabhängigen Branchen im Bereich Metall und Stahl. Die Einbrüche der eingehenden Aufträge sind hier schon ganz deutlich zu spüren. Aufgefangen wird dies aktuell durch die gute Situation im Baubereich und im Handwerk. Auch der Dienstleistungsbereich, der Handel und das Sozial- und Gesundheitswesen werden 2020 wichtige Beschäftigungstreiber sein.

Arbeitslosigkeit

Im Dezember stieg die Arbeitslosigkeit in Mülheim um 38 Personen. Somit waren insgesamt 6.055 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Jahresvergleich stieg die Arbeitslosigkeit um 163 Personen. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 7,1 Prozent.

Insgesamt gab es in der Ruhrstadt 234 junge Arbeitslose unter 25 Jahren, 14 mehr als im November und 5 mehr als im Vorjahresmonat. Die Jugendarbeitslosenquote liegt bei 3,2 Prozent.

In Mülheim gab es im Dezember außerdem insgesamt 2.343 arbeitslose Ausländer. Das waren 10 mehr als im Vormonat und 92 mehr als im Dezember vergangenen Jahres. Von diesen befanden sich 2.037 Menschen in der Betreuung des Jobcenters und der Sozialagentur.

Arbeitskräftenachfrage

Die Vermittler des Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Mülheim konnten insgesamt 351 neue Stellen akquirieren, 90 mehr als im November und 71 mehr als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn 2019 wurden dem Arbeitgeber-Service insgesamt 4.040 freie Arbeitsstellen gemeldet, das waren 886 weniger als im Jahr 2018.

Beschäftigung

Zum Stichtag Ende Juni 2019 waren in Mülheim insgesamt 59.416 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 84 weniger als im Vorquartal und 127 mehr als im Juni 2018. Von den Beschäftigten arbeiten 74,1 Prozent in Vollzeit.

Nach Branchen gab es die meiste Zunahme bei Immobilien, freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen. Zu diesem Wirtschaftsbereich gehören zum Beispiel Immobilienkaufleute und Makler sowie Ingenieure im Bauwesen. Am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung im Bereich Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie.