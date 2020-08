Die RWW Rheinisch Westfälische Wasserwerksgesellschaft bildet weiter aus und begrüßte jetzt sechs neue Azubis. Innerhalb von dreieinhalb Jahren werden zwei zu Industriemechanikern, zwei zu Anlagenmechanikern der Fachrichtung Rohrsystemtechnik und einer zum Elektroniker für Betriebstechnik ausgebildet. Dem sechsten kommt eine besondere Rolle zuteil: Er wird in drei Jahren zur ersten Fachkraft für Wasserversorgungstechnik im Unternehmen ausgebildet.

RWW-Ausbildungskoordinatorin Beate Bacevicius schildert einige Besonderheiten bei der diesjährigen Azubi-Bewerbungsphase während der Corona-Pandemie: „Wir mussten uns überlegen, wie wir den gesamten Prozess ohne oder mit minimalsten Präsenzterminen durchführen können. Denn es war vieles anders, als in den Jahren zuvor.“ Um in den Dialog mit den potenziellen Kandidaten zu kommen, musste auch RWW neue Wege gehen. „So war es unser Vorteil, dass wir bereits seit mehreren Jahren ein Online-Bewerberportal und Online-Einstellungstest durchführen, an dem die Bewerber von Zuhause aus teilnehmen konnten. In dieser Zeit standen neben hohem E-Mail-Verkehr und Telefonaten auch verstärkt Video-Konferenzen auf der Tagesordnung“, so Bacevicius weiter.

Nach einer mehrstufigen Vorauswahl konnten die verbliebenen Kandidaten während einer Probearbeit ihre Fähigkeiten demonstrieren. Anschließend hat der Wasserversorger seine Wahl getroffen. Insgesamt bildet RWW jetzt 26 Azubis aus und bereitet sie auf ihr Berufsleben bei RWW vor.

RWW beliefert die Kommunen Mülheim, Oberhausen, Bottrop, Gladbeck, Dorsten, Reken und Velen sowie Teile von Raesfeld, Gescher und Schermbeck mit Trinkwasser und ist Vorlieferant in Wülfrath, Velbert, Teilen Ratingens und Borkens.