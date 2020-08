WiK-Aktion: "Wir sind wieder für Sie da"

Die Dümptener Werbegemeinschaft WiK unterstützt in Corona-Zeiten vor allem die zahlreichen Gastronomie-Betriebe, die eine lange Durststrecke hinter sich haben und auch heute noch mit Auflagen zu kämpfen haben. Auch das beliebte WiK-Sommerfest Ende August musste abgesagt werden.

Die „Gan(z)s schön shoppen“-Aktion 2020 wird aber stattfinden und geht in den Endspurt: Noch bis zum 5. Oktober können bei Bernd Bellenbaum Quittungen und Rechnungen aus mindestens fünf WiK-Mitgliedsbetrieben eingereicht werden. Diese Belege müssen über einem Gesamtbetrag von 500 Euro liegen. Aus allen eingereichten Belegen werden dann die 20 Gewinner der Aktion ermittelt, die jeweils mit einer Begleitperson Anfang November zum Gansessen eingeladen sind.

Restaurant Liebling ist wieder für Sie da

Zum „kleinen Urlaub bei uns“ lädt das beliebte Restaurant „Liebling im Mühlenbach“ ein. Unter dem Motto „Wir sind wieder für Sie da“ freuen sich Inhaber Kathy Stuckmann und Christian Otto auf „Lieblings“-Gäste. Das „Liebling“ steht für eine gemütliche, heimelige Atmosphäre, abseits von Lärm und Hektik.

Das „Liebling“ am Hexberg 58 verfügt über 80 Sitzplätze im Innen- und an die 180 Plätze im Außenbereich. Aufgrund der Corona-Situation reduziert sich die Platzanzahl entsprechend. Vor allem in den Sommermonaten genießen Stammgäste, Fahrradfahrer oder Spaziergänger eine Abkühlung im Biergarten. Ruhrpottschorle als Aperitif oder ein kühles Bayreuther Hell vom Fass gehört zu den beliebten Erfrischungen.

Wo ehemals Selbstbedienung war, ist in diesem Sommer ein immer flottes Servicepersonal unterwegs – das Angebot ist a la carte. Das Team berät gerne in der Zusammenstellung der Speisen. Ab 16 Uhr ist das „Liebling“ von Dienstag bis Freitag geöffnet. Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr. Montags ist Ruhetag. Ab Wintersaison ändern sich diese Öffnungszeiten – mehr dazu auf eine unserer nächsten WiK-Seiten.