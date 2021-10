Am Montag, 25. Oktober, treten um 19.30 Uhr die 78Twins & Friends im Biergarten der Sol-Kulturbar, Akazienallee 61, auf. Liebevoll interpretiert von Gast-Sänger Martin "Matu" Stehling laden Klassiker wie "Blowin' in the Wind" oder "Knockin' on Heavens door" von Bob Dylan zum Mitsingen ein. Mit Heizpilzen und dem Angebot der Sol Kulturbar, die mitgebrachten Wärmeflaschen mit heißem Wasser zu füllen, wird den Zuschauern dieses Konzerterlebnis so angenehm wie möglich gemacht. Plätze können unter www.solkulturbar.de reserviert werden. Der Eintritt kostet 15 Euro.