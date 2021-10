Am 31. Oktober greift das Halloween-Fieber auch in Mülheim wieder um sich. Nachdem im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen ausgefallen sind, wird an diesem letzten Tag im Oktober wieder gefeiert.

"Party pur" heißt es am 31. Oktober ab 20 Uhr im Schilderhaus, Südstraße 2. Bei der großen Halloween-Party mit André Hamm und Kai Stefaniak werden viele Gäste erwartet. Der Eintritt ist frei, es gibt keinen Mindestverzehr. Es gelten die 3G-Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet). Gäste werden gebeten, sich die Luca-App zum Einchecken auf das Smartphone zu laden. Weitere Informationen unter partypurmh.de, Rückfragen unter info@partypurmh.de.

Auch bei Franky's im Güterbahnhof in der Sandstraße ist Partystimmung angesagt. Getanzt wird am 31. Oktober ab 21 Uhr ohne Maske und ohne Abstand, es legen DJ C-Deluxe und DJ Sash auf. Eine Lasershow und schaurige Verkleidungen (kein Muss) sorgen für die besondere Atmosphäre. Einlass ist ab 25 Jahren, es gilt die 2G-Regel (Genesen und Geimpft). Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei Franky's (Wasserbahnhof, Mintard und Ruhrpromenade), an der Abendkasse 20 Euro zuzüglich Mindestverzehr von zehn Euro.

Monsterparty für den Nachwuchs

Auch in anderen Locations auf der Sandstraße wird Halloween gefeiert. Am Ballermann 6 sind kleine Monster und Geister von vier bis zwölf Jahren am Sonntag zwischen 15 und 19 Uhr eingeladen.Geboten wird ein Programm mit Malwettbewerb, Kindertattoos, Live-Musik und einem Kostümwettbewerb. Karten kosten im Vorverkauf acht Euro, Erwachsene zehn Euro (erhältlich am Imbiss vor dem Ballermann montags bis freitags von 11.30 bis 15 Uhr), an der Tageskasse zehn/zwölf Euro.

Auch der Phönix Club öffnet seine Pforten für die "Halloween-Insane-Party" ab 21 Uhr. Wer Lust hat, kann sich verkleiden. Gefeiert wird bei Wave- und Gothic-Music unter Einhaltung der 3G-Regel (Geimpfte, Genesene, Getestete). Karten kosten online sechs Euro, an der Abendkasse acht Euro.